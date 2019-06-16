Новости

Ласицкене обновила лучший результат мирового сезона 20:12
В Крыму рассказали, сколько граждан ЕС и США работают на полуострове 19:58
30-градусная жара вернется в Москву во второй половине следующей недели 19:55
На Кубани объявлено экстренное предупреждение 19:45
В Старой Руссе прошел фестиваль ярмарочного героя Петрушки 19:07
Глава МИД Турции отверг требования США в отношении российских С-400 19:04
Видео: Джон Сноу сжег сценарий восьмого сезона "Игры престолов" 19:00
Экипаж российской команды стал третьим в гонке "24 часа Ле-Мана" 18:47
Момент аварии с восемью погибшими под Воронежем попал на видео 18:44
Президент Словакии выступила за конструктивный диалог с Москвой 18:30
Экс-канцлера Германии Шредера пригласили в Крым 18:29
Врачи рассказали о состоянии лежащего в реанимации Алибасова 18:20
С улиц Ставрополя убрали возмутившие горожан плакаты о семье 17:55
Исследование: сотни видов растений исчезли навсегда 17:41
МИД предупредил о транспортных проблемах в Аргентине и Уругвае 17:40
Сарри покинул "Челси" и возглавил "Ювентус" 17:35
Первая BMW: стоит ли брать подержанную 1-series вместо новой Lada Vesta 17:33
В Аргентине и Уругвае начали восстанавливать электроснабжение 17:26
Стали известны подробности взрыва в Киеве 17:16
В Москве госпитализирована актриса Галина Волчек 17:15
Найдена актриса на роль матери Юлии Началовой в байопике певицы 16:32
Немецкие СМИ: Lada 4х4 прорубила окно в Европу 16:30
Полиция допросила Ивана Голунова в качестве свидетеля 16:07
Дуэтом на море: что нового в Nissan Qashqai и X-Trail 16:05
Минтруд назвал профессии, по которым мигранты смогут работать без квот 15:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Прогноз на лето: что будет с ценами в ближайшие месяцы
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Кого и когда хозяин обязан пустить в свою квартиру
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
Опрос: Что школьнику лучше читать летом
16.06.2019 20:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

С новосельем, коллеги!

Брянским медикам вручили ключи от 122 квартир за счет казны
Текст: Александр Федосов (Брянская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 128(7886)
Ключи от 122 квартир вручили врачам, которые уже несут свою нелегкую службу в сельских районах или только собираются приступить к ней после окончания вузов. Брянская область первой в стране вернула бесплатное жилье для работников здравоохранения.

Ключи от 18 квартир вручил в концертном зале "Дружба" губернатор Александр Богомаз. Остальные 104 квартиры переданы 21 медицинскому учреждению области. Главные врачи предоставят их специалистам, в которых более всего нуждаются районы.

Губернатор признался "РГ": "Во время командировок по районам спросил у директора департамента здравоохранения, что нужно для развития медицины. Пришли к выводу, что нужно прежде всего омоложение кадров. Потому что в некоторых учреждениях работают специалисты, которым и за семьдесят лет. Они уважаемые люди, но им трудно одним".

Но как заинтересовать молодого врача работой в отдаленном районе? Прежде всего жильем. Да, не все хотят переезжать в глубинку, но тот, кто там осел, как правило, уже не променяет прелести такой жизни, близость к природе на город. Подобных примеров немало и в Брянской области. Потому в прошлом году власти региона предложили выделить миллиард рублей на приобретение жилья для медицинских работников. Была утверждена трехлетняя подпрограмма, несколько опередив национальный проект "Здравоохранение". "Мы изучили положение с врачебными кадрами и поняли, что без своей программы не справимся, - пояснил губернатор. - И первыми в стране решили разработать масштабный план приобретения жилья для врачей госучреждений здравоохранения за счет областного бюджета".

Стало известно, сколько стоит самая дорогая в России квартира

Среди тех, кто уже не будет думать о крыше над головой, - выпускница Смоленского государственного медицинского университета Екатерина Чуланова. "В сентябре 2018 года я устроилась в Унечскую центральную районную больницу, - рассказала она. - Работаю участковым терапевтом, веду прием селян. О переезде в Унечу ничуть не жалею".

Главному врачу Стародубской ЦРБ Андрею Белоножко предоставили право вручить ключи от семи квартир для медицинских работников. Он уверен, что это позволит привлечь на службу нужных специалистов - анестезиолога, терапевтов, пульмонолога, врачей общей практики, педиатров. "Бесплатное жилье кардинально повлияет на обновление кадров в нашем медучреждении", - говорит Андрей Белоножко.

Заведующая Супоневской врачебной амбулаторией Светлана Хохлова трудится здесь с 1998 года. По ее словам, раньше свое жилье было лишь мечтой: "Я уже видела свою новую квартиру. Она красивая и светлая.

Врач-дерматовенеролог из Суража Карина Казус не скрывала своей радости: "Для молодой семьи очень важно свое жилье. Спасибо!"

В 2019 году бюджет Брянской области выделил более 736 миллионов рублей на приобретение жилья для медиков

Светлана Казус окончила вуз семь лет назад. Она воспитывает сына и ожидает второго ребенка. Молодой врач Лариса Коваль трудится в районной поликлинике Унечи врачом-отоларингологом. Ее уже признали отличным специалистом. Ключи от новой благоустроенной квартиры стали для нее дополнительным стимулом.

Примечательно, что брянский почин нашел отклики в профессиональном сообществе. Академик РАН, ректор столичного Сеченовского университета Петр Глыбочко напутствовал своих студентов такими словами: "В других местах вам дадут только служебное койко-место, а в Брянской области дают жилье, достойную зарплату и бюджетные места у нас в ординатуре!"

В 2019 году казна области выдела более 736 миллионов рублей на приобретение жилья для медиков. Власти обещают продолжить эту программу, поскольку рост экономики позволяет зарабатывать и на развитие здравоохранения. Собственно, иного пути и нет, ведь пока областным больницам и поликлиникам не хватает 700 специалистов.

Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Брянская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Эрдоган: Поставки С-400 в Турцию начнутся в первой половине июля
Умер барабанщик "Машины времени" Сергей Остроумов
Опубликована видеозапись с места крупного ДТП под Воронежем
В Аргентине и Уругвае начали восстанавливать электроснабжение
Мощный взрыв разрушил бетонное строение в центре Киева