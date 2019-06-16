Ключи от 122 квартир вручили врачам, которые уже несут свою нелегкую службу в сельских районах или только собираются приступить к ней после окончания вузов. Брянская область первой в стране вернула бесплатное жилье для работников здравоохранения.

Ключи от 18 квартир вручил в концертном зале "Дружба" губернатор Александр Богомаз. Остальные 104 квартиры переданы 21 медицинскому учреждению области. Главные врачи предоставят их специалистам, в которых более всего нуждаются районы.

Губернатор признался "РГ": "Во время командировок по районам спросил у директора департамента здравоохранения, что нужно для развития медицины. Пришли к выводу, что нужно прежде всего омоложение кадров. Потому что в некоторых учреждениях работают специалисты, которым и за семьдесят лет. Они уважаемые люди, но им трудно одним".

Но как заинтересовать молодого врача работой в отдаленном районе? Прежде всего жильем. Да, не все хотят переезжать в глубинку, но тот, кто там осел, как правило, уже не променяет прелести такой жизни, близость к природе на город. Подобных примеров немало и в Брянской области. Потому в прошлом году власти региона предложили выделить миллиард рублей на приобретение жилья для медицинских работников. Была утверждена трехлетняя подпрограмма, несколько опередив национальный проект "Здравоохранение". "Мы изучили положение с врачебными кадрами и поняли, что без своей программы не справимся, - пояснил губернатор. - И первыми в стране решили разработать масштабный план приобретения жилья для врачей госучреждений здравоохранения за счет областного бюджета".

Среди тех, кто уже не будет думать о крыше над головой, - выпускница Смоленского государственного медицинского университета Екатерина Чуланова. "В сентябре 2018 года я устроилась в Унечскую центральную районную больницу, - рассказала она. - Работаю участковым терапевтом, веду прием селян. О переезде в Унечу ничуть не жалею".

Главному врачу Стародубской ЦРБ Андрею Белоножко предоставили право вручить ключи от семи квартир для медицинских работников. Он уверен, что это позволит привлечь на службу нужных специалистов - анестезиолога, терапевтов, пульмонолога, врачей общей практики, педиатров. "Бесплатное жилье кардинально повлияет на обновление кадров в нашем медучреждении", - говорит Андрей Белоножко.

Заведующая Супоневской врачебной амбулаторией Светлана Хохлова трудится здесь с 1998 года. По ее словам, раньше свое жилье было лишь мечтой: "Я уже видела свою новую квартиру. Она красивая и светлая.

Врач-дерматовенеролог из Суража Карина Казус не скрывала своей радости: "Для молодой семьи очень важно свое жилье. Спасибо!"

В 2019 году бюджет Брянской области выделил более 736 миллионов рублей на приобретение жилья для медиков

Светлана Казус окончила вуз семь лет назад. Она воспитывает сына и ожидает второго ребенка. Молодой врач Лариса Коваль трудится в районной поликлинике Унечи врачом-отоларингологом. Ее уже признали отличным специалистом. Ключи от новой благоустроенной квартиры стали для нее дополнительным стимулом.

Примечательно, что брянский почин нашел отклики в профессиональном сообществе. Академик РАН, ректор столичного Сеченовского университета Петр Глыбочко напутствовал своих студентов такими словами: "В других местах вам дадут только служебное койко-место, а в Брянской области дают жилье, достойную зарплату и бюджетные места у нас в ординатуре!"

В 2019 году казна области выдела более 736 миллионов рублей на приобретение жилья для медиков. Власти обещают продолжить эту программу, поскольку рост экономики позволяет зарабатывать и на развитие здравоохранения. Собственно, иного пути и нет, ведь пока областным больницам и поликлиникам не хватает 700 специалистов.