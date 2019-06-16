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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Продолжение следует

Столица обновляет в десятках районов улицы и зеленые зоны
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск № 128(7886)
В этом году в столице планируется благоустроить 1,1 тысячи улиц и привести в порядок более 250 зеленых зон - все основные работы завершатся до конца лета. Изменится до неузнаваемости, к примеру, район вокруг Киевского вокзала - там станет больше пространства для пешеходов, прибавится зелени, а провода уберут под землю. Об этом в минувшие выходные рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков во время осмотра работ по благоустройству на западе столицы.

"Всего в городе сейчас благоустраивается 255 парковых территорий, из них 95% находятся за пределами центрального округа", - отметил заммэра. К примеру, Осенний бульвар в Крылатском районе между Рублевским шоссе и улицей Крылатские Холмы готов уже на 60%. В начале бульвара в 2003 году были установлены 10 скульптур, выполненных скульпторами-победителями конкурса "Человек в пространстве города". Изваяния недавно отмыли, а вокруг высадили деревья и кустарники. По задумке москвичей, на бульваре появится экотропа и яркое освещение, которое позволит гулять здесь даже ночью. Кроме этого, тут будет установлена система видеонаблюдения.

Еще в Западном округе у горожан к середине июля появится большая зона отдыха в районе Большого Очаковского пруда. Место это популярно у местных жителей, но теперь его украсят смотровые площадки, новые тропинки, освещение, семь досуговых площадок и живописная набережная.
Чем привлекала и знаменитых, и безвестных москвичей эта местность в XIX - начале ХХ века

Стремительно меняются и многие улицы и площади в центре города. В самом разгаре, к примеру, работы по обновлению территории вокруг Киевского вокзала. Москвичи здесь пожелали улучшить транспортную доступность района Дорогомилово, сделать удобными тротуары и озеленить привокзальную площадь. Задача не самая легкая, учитывая, что Киевский вокзал - одно из самых многолюдных мест Москвы.

Бирюков пояснил, что в порядок приводится не только сама привокзальная площадь, но и все примыкающие улицы - всего их 23, а благоустроены здесь будут в общей сложности почти 60 га территории. На улицах расширят тротуары, а от проезжей части их отделят зелеными насаждениями. Количество полос для движения останется прежним, но их сузят с 3,5 до 3,25 метра. Сами работы не мешают ни пешеходам, ни автомобилистам - движение полностью не перекрыто, закрыты лишь отдельные полосы.

Зона между Киевским вокзалом и ТЦ "Европейский" станет полностью пешеходной

У привокзальной площади появится навес для пересадки на маршруты наземного транспорта по принципу "сухие ноги". Зона между вокзалом и ТЦ "Европейский" станет полностью пешеходной и на ней появится навигация. Строительной пыли, кстати, на месте благоустройства нет. Дело в том, что рабочие теперь не пилят на месте гранитные бордюры, им доставляют их уже готовой формы с завода.

Возле Киевского вокзала также отремонтируют и отмоют порядка 80 фасадов, а провода и кабели спрячут под землю. К слову, без ремонта кабели смогут служить не меньше пятидесяти лет. "Огромный квартал станет ярким примером удобного городского пространства. Завершить работы вокруг вокзала планируем к сентябрю", - отметил Бирюков.

В целом же в течение пяти лет новое лицо появится у каждого столичного района. Во дворах коммунальщики построят новые детские и спортивные площадки, отремонтируют дороги, заменят световые опоры. На улицах и площадях сделают пешеходные зоны, разобьют уютные скверы, благоустроят парки.

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