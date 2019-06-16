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16.06.2019 11:08
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Культовый роман Стругацких перенесли на сцену в Воронеже

Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)
Премьера спектакля "Улитка на склоне" состоялась на Платоновском фестивале. Роман братьев Стругацких, который они считали своим лучшим сочинением, поставил в воронежском театре драмы режиссер Никита Рак. Жанр его новой работы - "русская народная галлюцинация".
Фото: Андрей Парфенов / РГ Фото: Андрей Парфенов / РГ
Фото: Андрей Парфенов / РГ

Исторически сложилось так, что костяк публики этого театра тяготеет к проверенной временем литературе и позднесоветскому стилю постановок. Режиссерам приходится учитывать такие вкусы, но и искать возможность быть актуальными для более молодого и подвижного зрителя. Стругацкие, классики отечественной фантастики, могут стать довольно точным попаданием.

Антиутопия о стабильной системе, где над Лесом с его примитивными и апатичными обитателями нависает толком ни на что не влияющее Управление, была включена в программу фестиваля как продолжение парадоксальных утопий Платонова. У того вера в народ и надежда на технократический прогресс выглядели искренними - хотя и опровергали сами себя. У Стругацких в "Улитке…" надеяться уже не на что. Машины там, может, и поумнее клерков Управления, но необъятный Лес живет по своим загадочным понятиям, и машинам, равно как и управленцам, в нем делать попросту нечего. Топкий мир лишит памяти, засосет в трясину, как Кандида. А править будут амазонки.

Фото: Андрей Парфенов
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Лес в спектакле Никиты Рака - болото на авансцене, затянутое зеленой маскировочной сеткой. Из него то и дело выныривают обитатели деревни в тельняшках и камуфляже: собираются в город, но все время откладывают поход на послезавтра. Можно предположить, что в зрительном зале болото находит логическое продолжение.

Управление - анфилада комнат на поворотном круге. Там пьют кефир, имитируют бурную деятельность под началом невидимого Директора и не столько изучают Лес, сколько оберегают себя от него.

В тексте Стругацких довольно много устаревших деталей, которые в постановке постарались опустить или завуалировать, сделав Управление символом бюрократической машины вообще. Но эпизод с выселением из гостиницы или коллизия с визами на въезд и на выезд все-таки выглядят странными и, пожалуй, малопонятными "поколению Z". А вот в Лесу все, напротив, очень узнаваемо. Воры в трениках, мертвяки с электрошокерами - и разговоры, разговоры, бесконечная отупляющая болтовня.

Фото: Андрей Парфенов
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Рак занял в "Улитке…" все три поколения артистов драмтеатра. Каждый купается в полной абсурда реальности "Улитки…", как умеет. Актрисы постарше стали поющими наядами, Вячеслав Бухтояров - комическим Стариком, Юрий Смышников в который раз получил амплуа недалекого мачо, а Егор Козаченко наслаждается фантасмагорическим образом Директора, который на самом-то деле….натуральный голубь.

Некоторую монотонность истории разбивают вставные эпизоды с песнями и танцами, которые порой выглядят необязательными. К финалу часть зрителей (в особенности люди, не знакомые с текстом романа) явно утомляется от "галлюцинаций". Но таких ждет неожиданный и ернический подарок. Он должен понравиться и тем, кто любит четкие объяснения "про что спектакль", и тем, кого эти объяснения раздражают.

Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж Платоновский фестиваль Россия. Это надо видеть
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