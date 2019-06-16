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16.06.2019 23:12
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Доноры жизни

Кровь в Москве чаще сдают студенты
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 128(7886)
За пять месяцев этого года москвичи сдали более 63 тысяч литров крови. Чаще всего донорами становились студенты, рассказала главный врач Центра крови имени Гаврилова Ольга Майорова.

По ее словам, кровь с начала года уже сдали более 51 тысячи человек, 16 тысяч из них - впервые. Большинство доноров - молодые люди. "В основном это студенты, очень много людей, которые участвуют в волонтерских мероприятиях, и много тех, кто перешагнул 30-летний рубеж, - объяснила Майорова. - К сожалению, после 50 лет донорская активность падает".

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В донорской крови нуждается каждый 5-й пациент. Число доноров за последние 10 лет в Москве выросло более чем в 1,5 раза, а потому дефицита крови в столичных медучреждениях нет. Добровольцам положена компенсация на питание. Плюс можно получить деньги (4080 р.) или отказаться от них, чтобы в дальнейшем рассчитывать на звание почетного донора и причитающиеся льготы. Большинство людей идет по бесплатному пути, отмечает главврач. По ее словам, в городе сегодня свыше 2,5 тысячи почетных доноров.

Помочь незнакомому человеку, став донором, может любой гражданин России от 18 до 60 лет. Главное условие - отсутствие медицинских противопоказаний.

Кстати

Сдать кровь в Москве можно в 16 медицинских организациях. Список адресов и контактов опубликован на сайте департамента здравоохранения - mosgorzdrav.ru. Можно вызвать и мобильную службу к себе на работу. Телефон: 8 (495) 326 39 08. Единственное условие - доноров должно быть не меньше 20.

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