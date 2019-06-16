На гастрономическом фестивале в Костроме представили сыр из дерева

В Костроме состоялось открытие гастрономического фестиваля, участники которого представили на суд публики множество сортов сыра, самым необычным из которых стал продукт из дерева.

Более 40 производителей сыров из регионов России стали участниками сырного фестиваля, который открылся в Костроме 15 июня. Как сообщает администрация региона, Костромская область получила негласный статус "сырной столицы России" во второй половине XIX века, когда стал популярен по всей стране и за ее пределами знаменитый "Костромской сыр".

Для палаток с продукцией производителей сыра из Костромской, Московской, Ярославской, Ивановской, Тверской и многих других областей власти выделили всю центральную часть города. Возле памятника народному герою Ивану Сусанину прошли дегустации и мастер-классы от лучших рестораторов, а также игры в "сырные шашки". На набережной реки Волги мастера установили большой медный чан, из которого угощали всех сырным супом.

Наряду с головками "Костромского", "Российского", "Пошехонского" сыра и "Костромского пармезана" участники выставки с удивлением увидели и совершенно новый, невиданный доселе продукт - покрытый корой и покрашенный в желтый цвет "сыр" из дерева, украшенный этикетками "Сыр на березовых бруньках". Гости выставки отдали должное чувству юмора костромских сыроваров. Многие в шутку просили дать им попробовать необычного "деревянного сыра".

Почетным гостем сырного фестиваля в Костроме стал председатель Союза сыроваров России Олег Сирота. Он принял участие в работе круглого стола о проблемах сыроделия, по итогам которого глава региона Сергей Ситников предложил разработать дополнительные меры поддержки сельхозпроизводителей, а именно - снизить для них порог выхода на региональный совет по привлечению инвестиций и улучшению инвестиционного климата. Сегодня льготы могут получать инвесторы с проектами на сумму не менее 50 миллионов рублей. Для сельхозпроизводителей он будет снижен. Кроме того, власти региона пообещали ввести новые формы грантовой поддержки тех фермеров.

- Явно теперь в Костроме будет принята новая программа грантов поддержки фермеров. Будет развиваться бренд "Кострома - сырная". И для нас - это пример. Такого конструктивного диалога, пожалуй, не было за последнее время нигде. А я сейчас встречаюсь со многими руководителями. Я уверен, что с таким подходом Кострома станет великой сырной столицей, - поделился впечатлениями Олег Сирота.

Как пояснил Сергей Ситников, в области решили зарегистрировать бренд, чтобы защитить местных сыроделов.

- В ближайшее время этот знак "Кострома - сырная" появится на упаковках сыра. Это защитит костромских сыроделов от продажи подделок. Они, к сожалению, стали появляться все чаще. Это говорит о том, что костромской сыр приобретает все большую известность. Чем выше качество сыра, чем больше он славится, тем больше всякого рода фальсификатов, - приводит обладминистрация слова главы региона.

Справка "РГ":

В 2019 году Костромская область запатентовала товарный знак "Кострома сырная". Сегодня производством сыров в регионе занимаются 12 предприятий и индивидуальных предпринимателей. Они выпускают 17 видов сычужных сыров, более 30 видов рассольных сыров, а также мягкие итальянские сыры: "Моцарелла", "Буррата", "Рикотта" и другие. В 2018 году предприятия области наладили выпуск 11 новых видов сыров. По сравнению с 2014 годом производство сыров в регионе в прошлом году выросло в полтора раза и превысило планку в три тысячи тонн. При поддержке властей многие сыроделы модернизировали производство, вложив около 400 миллионов рублей. Для продвижения костромского сыра на российском рынке костромские власти выделяют мыроделам субсидии на приобретение оборудования, на развитие бизнеса, а также производство и переработку молока.