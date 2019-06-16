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16.06.2019 19:08
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Рассказ Платонова в Воронеже превратили в гимн любви

Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)
Фото: Андрей Парфенов
Спектакль Камерного театра "Афродита" продолжил серию событий Платоновского фестиваля, связанных с творчеством знаменитого писателя, уроженца Воронежа. В постановке московского режиссера Елены Невежиной писатель, чье имя чаще ассоциируют с романами-антиутопиями, предстал тонким лириком.

Рассказ "Афродита", где герой Назар тоскует по пропавшей Наталье - любви всей его жизни, соединен здесь с пронзительными посланиями Андрея Платонова к жене. Вместо одной пары героев действует целых три. Мужчины - как бы ипостаси самого писателя: Андрей, Платон и Назар. Женщины - символы вечного: Вера, Надежда и Любовь. Артисты разноплановые, разновозрастные - в такой трехмерной проекции каждая фраза или действие героев приобретают дополнительные оттенки смысла и особый объем.

Фото: Андрей Парфенов / РГ
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Истории любви у Платонова - взять хотя бы любимые театрами "Реку Потудань" или "Фро" - всегда земные и надмирные одновременно. Баланс между бытом и поэзией, конкретно-историческим и архетипическим содержанием - пожалуй, вторая по сложности проблема, которая встает перед любым взявшимся за Платонова режиссером (после проблемы языка). В спектакле Невежиной, как кажется, эта "горизонталь" и "вертикаль" гармонично пресеклись. Довоенные платья - и кружевные сорочки, словно пена, из которой родилась мифическая Афродита. Античный пафос, приподнятость тона в рассуждении писателя о любви как религии - и сила человеческого чувства, телесной тоски.

"Афродиту" играют в малом зале Камерного: черные стены, квадратный дощатый помост - фундамент сгоревшего дома и погубленной надежды на счастье, ворох черной одежды как зола на пепелище (возможные ассоциации с вещевыми складами "лагерей смерти" неслучайны - героиню платоновского рассказа угнали в Германию). Внизу - пространство памяти. Наверху - пространство новой жизни: смерть унесла любимого, но по-бабьи повязанная платком "богиня" будет чистить картошку, баюкать младенца и… петь.

Постановка Елены Невежиной включена в постоянный репертуар, так что увидеть ее можно будет и в новом театральном сезоне.

Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж Платоновский фестиваль РГ-Фото Россия. Это надо видеть
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