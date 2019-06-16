Сборную России проводили на Европейские игры в Минск

Торжественная церемония проводов сборной России на II Европейские игры в Минск состоялась в Москве. Это событие прошло в рамках празднования Всероссийского олимпийского дня в "Лужниках".

Президент Олимпийского комитета России (ОКР), четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков передал знамя семикратному чемпиону мира и трехкратному чемпиону Европы по самбо Артему Осипенко, который будет знаменосцем нашей команды на церемонии открытия Игр 21 июня.

- Спасибо вам за оказанное доверие, для меня это большая честь, - признался Осипенко. Сборная России сделает все, чтобы стать первой на соревнованиях и продолжить славные традиции отечественного спорта.

Напомним, что Осипенко выиграл "золото" на Европейских играх-2015 в Баку. И сейчас будет защищать титул.

Всего в Минске выступят 225 россиян. Среди них 52 заслуженных мастера спорта, в том числе шесть олимпийских чемпионов и 18 победителей предыдущих Европейских игр. Наши атлеты рассчитывать завоевать 70 медалей, в том числе 30 золотых. Это позволит бороться за первое общекомандное место.

- В столице нашего братского государства буквально через несколько дней стартуют Европейские игры. Это вторые по значимости мультиспортивные соревнования под эгидой олимпийского движения, - отметил Поздняков. - Мы провожаем нашу сборную, за которую будем искренне и с удовольствием болеть.

С 21 по 30 июня на Европейских играх пройдут соревнования в 21 виде спорта. Будет разыгран 201 комплект наград.

С некоторыми дисциплинами из программы Минск-2019 можно познакомиться поближе в "Лужниках". Не случайно же Всероссийский олимпийский день посвятили не только 125-летию Международного олимпийского комитета, но и проводам сборной на Европейские игры.

16 июня на территории спорткомплекса весь день будут проходить мастер-классы по футболу, самбо, восточным единоборствам, спортивной борьбе, фитнес-аэробике, турниры по настольному теннису и северной ходьбе, показательные выступления по художественной гимнастике, роллер спорту, шоу-программы по городкам, ВМХ и чир-спорту. В рамках мероприятий уже состоялся благотворительный забег "Без границ", а также парный забег вслепую, который помогает обычным людям понять, как ощущают себя незрячие спортсмены. А одним из центральных событий станет футбольный матч между командами чемпионов и призеров Олимпийских игр по летним и зимним видам спорта.

- Всероссийский олимпийский день - это не только уникальная возможность пообщаться с олимпийскими чемпионами разных лет, но и попробовать собственные силы в разных видах спорта, - подчеркнул Поздняков. - Формат этого праздника позволяет каждому участнику интересно и с пользой для здоровья провести время в "Лужниках".