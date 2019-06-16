Семинары и мастер-классы проведут в центрах госуслуг "Мои документы"

Столичные центры государственных услуг "Мои документы" подготовили для москвичей серию образовательных занятий по повышению компьютерной грамотности, маркетингу, технике лепки из глины и другим дисциплинам. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Так, уже завтра во флагманском офисе в Центральном округе столицы пройдут мастер-классы "Автоматизация за один день" и "Продающий маркетинг". Там для представителей малого и среднего бизнеса преподаватели сделают разбор интересных бизнес-кейсов и маркетинговых мероприятий. Для участия в мастер-классе, который начнется в 18.00, требуется предварительная регистрация.

В этот и последующие дни также пройдут лекции по повышению компьютерной грамотности. Там москвичам расскажут, как создать личный кабинет на mos.ru, передавать данные приборов учета, записываться на прием в госучреждения. Узнать адреса офисов и расписание занятий можно на официальном сайте мэра.

Еще один интересный мастер-класс проведут 18 июня в центре госуслуг района Преображенское. Там жителей столицы научат технике лепки различных изделий из глины. В тот же день в офисе Тверского района состоится мастер-класс "Таежная тропа", где москвичам расскажут, как правильно ухаживать за сибирским деревом.