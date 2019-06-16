Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил медиков с профессиональным праздником. Свои пожелания градоначальник опубликовал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"От всей души поздравляю медицинских работников с профессиональным праздником! В Москве больше 120 тысяч врачей, медсестер и фельдшеров. За последние годы вы многое сделали, чтобы повысить качество жизни горожан. Будем дальше развивать здравоохранение и заботиться о вас", - написал мэр.

В сообщении Сергей Собянин отметил, что успехи столичных медиков вызывают у него чувство гордости. Так, например, в прошлом году кардиохирург Михаил Абрамян руководил первой в мире операцией по эндопротезирования у ребенка с разрывом аорты после ДТП. В год этот медик проводит до 250 операций на сердце и магистральных сосудах младенцев.

День медицинского работника отмечается в России каждый год в третье воскресенье июня.