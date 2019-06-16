В центре Москвы задержан агрессивный мужчина с ножом

Полиция задержала пьяного мужчину, который устроил вооруженный дебош в центре столицы, передает "Интерфакс".

По сведениям источника агентства, инцидент произошел в одном из баров в Пятницком переулке. Один из посетителей напился и вышел на улицу, не заплатив за вторую кружку пива. Там он сначала пристал к прохожему, но получил отпор.

Тогда злоумышленник выхватил нож и направился обратно в заведение, но персонал сумел вовремя закрыть дверь и вызвать полицию. Дебоширу удалось разбить стекло, но в этот момент его задержали. В результате происшествия никто не пострадал.