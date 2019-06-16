В столице завершился митинг "Закон и справедливость для всех"

В Москве завершился митинг "Закон и справедливость для всех". В нем приняли участие более 1,6 тысячи человек: журналистов, бизнесменов, гражданских активистов.

Председатель Союза журналистов РФ Владимир Соловьев озвучил резолюцию - три главных призыва к властям. "Наше первое требование - самое тщательное и прозрачное расследование всех обстоятельств, связанных с задержанием Ивана Голунова", - сказал он.

Организаторы и участники акции потребовали так же навести порядок, чтобы подброшенные наркотики не становились возможным основанием для ареста. В связи с этим, продолжил Соловьев, следует пересмотреть многие приговоры по "наркотическим статьям" и установить, всегда ли доказательств для тюремного срока было достаточно. Кроме того, Генпрокуратуру, Росгвардию и другие силовые ведомства призвали выработать регламент взаимодействия с журналистами на массовых акциях.

В эти минуты люди постепенно расходятся с проспекта Сахарова, часть его пока еще закрыта для автомобильного движения.