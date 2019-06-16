Международный отряд моряков освободил "заложников" в Японском море

Совместное учение по поиску и спасению на море "Сарекс-2019" провели в акватории залива Петра Великого корабли Тихоокеанского флота и Морских сил самообороны Японии. От России выступали большой противолодочный корабль ТОФ "Адмирал Пантелеев", спасательное буксирное судно "Алатау" и гидрографический катер "БГК-2151". Японские силы представил эскадренный миноносец "Судзунами". К операциям привлекли также досмотровые команды двух флотов.

Одной из задач стало освобождение людей с захваченного пиратами судна. По легенде часть команды успела оставить корабль. Членам международного поисково-спасательного отряда было необходимо обнаружить объект, осмотреть его и помочь "заложникам".

- Мобильные подразделения, по восемь человек от каждой стороны, передвигаясь на малоразмерных быстроходных плавсредствах, обнаружили судно, произвели первичную разведку обстановки и высадились на борт большого гидрографического катера ТОФ. Для деблокирования катера и освобождения заложников понадобилось чуть более десяти минут, - рассказал "РГ" начальник пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.

Кроме того, международная команда моряков под руководством БПК "Адмирал Пантелеев" отработала организацию связи и совместное тактическое маневрирование. Моряки оказали помощь пострадавшему, упавшему за борт, роль которого исполнил манекен. "Потушили пожар" на корабле, который был поврежден и загорелся, а после доставили его в порт. Для имитации задымления использовались дымовые шашки.

После окончания учений эсминец "Судзунами" отправился домой.

Напомним, 10 июня японский миноносец прибыл во Владивосток с неофициальным визитом. Пять дней корабль находился в бухте Золотой Рог. За это время гости успели принять участие в протокольной встрече с командующим ТОФ адмиралом Сергеем Авакянцем, провести спортивные соревнования с российскими моряками и осмотреть достопримечательности дальневосточной столицы. А жители и гости города 11 и 12 июня смогли подняться на борт эсминца.