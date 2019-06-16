На ярмарке "Наш выбор 27" вручили приз победителю викторины "РГ"

Награждение победителя викторины "Хабаровск купеческий", организованной "Российской газетой", прошло во второй день выставки-ярмарки "Наш выбор 27".

Вопросы викторины были опубликованы в одном из недавних номеров газеты. Участникам дали две недели на то, чтобы оправить в редакцию ответы на 13 вопросов о Хабаровске. Необходимо было вспомнить, например, "Чем торговал самый большой торговый дом, принадлежащий купцу Плюснину?" и "Какой ценный мех скупали хабаровские купцы у аборигенов Нижнего Амура в конце XIX века?"

Победителем викторины стал один из постоянных читателей газеты Демьян Квачук. По образованию он историк, поэтому с легкостью ответил на все вопросы.

- Я давно читаю "Российскую газету" и узнаю из нее много полезного. Особенно интересуюсь политикой, - рассказал Демьян Квачук.

Эрудированного читателя наградили дипломом и сувенирной продукцией "РГ".

Кстати, палатка газеты работала на ярмарке оба дня. Здесь можно было оформить подписку по льготной цене.

Напомним, что выставка-ярмарка "Наш выбор 27" проходит в Хабаровске 15 и 16 июня. Ее участниками стали более 200 местных производителей. Гостям мероприятия предлагается купить товары по сниженным ценам со скидкой от 10 до 50 процентов. Также можно принять участие в мастер-классах и конкурсах, спортивных состязаниях, посмотреть выступления местных артистов. Завершится выставка концертом хабаровской группы "Up’рель".