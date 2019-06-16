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16.06.2019 20:12
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Ждут холостых

Для туристов открыли Бурейскую ГЭС
Текст: Александр Филимоненко ( Благовещенск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 128(7886)
На бурейской ГЭС в Амурской области открыли шесть из восьми затворов. Полюбоваться потоками, несущимися через водосбросы с огромной скоростью и разлетающимися на миллионы брызг, приглашают всех желающих.

Амурское бассейновое водное управление установило новый режим работы ГЭС из-за существенного увеличения притока к створу станции. По правилам уровень воды в Бурейском водохранилище летом не должен превышать 254 метра. Между тем на прошлой неделе уровень верхнего бьефа приблизился к этой отметке. С 14 июня среднесуточный расход воды ГЭС составляет около пяти тысяч кубометров в секунду.

Чтобы увидеть красоту холостых сбросов Бурейской ГЭС, нужно ехать в поселок Талакан. Путь туда неблизкий: 260 километров от Благовещенска, 560 - от Хабаровска. Для туристов оборудованы две смотровые площадки: одна на повороте к ГЭС, примерно в километре от нее, вторая - ближе к плотине.

Фото: https://vk.com/altainews
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- Можно попасть и на экскурсию по станции. Для этого необходимо заполнить заявку на сайте Бурейской ГЭС, - рассказал специалист по связям с общественностью филиала "РусГидро" Ярослав Коршунов.

По его словам, сброс воды продлится минимум неделю. Если дожди в Приамурье продолжатся, то водосбросный период могут продлить.

В "РосГидро" уточнили, что установленный режим работы станции не представляет угрозы для поселений, расположенных ниже по течению Буреи, и не скажется негативно на паводковой ситуации в бассейне Амура. Несмотря на временное увеличение расхода через гидроузел, водохранилище будет и дальше сдерживать прибывающую воду.

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