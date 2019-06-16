В Приморье загорелся склад рядом с туристско-рекреационным кластером

Пожар на складе рядом с туристско-рекреационным кластером "Приморское Кольцо" в городе Артеме произошел утром 16 июня, сообщается на сайте регионального главка МЧС.

Информация о возгорании поступила на пульт пожарной охраны в 5:34. Огнеборцы прибыли на место спустя пару минут и сразу приступили к осмотру места происшествия и тушению.

К восьми утра пожар был потушен. Площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров. До 11:15 пожарные продолжали проливку.

Пострадавших нет. В тушении задействовали 33 человека и 12 единиц техники.