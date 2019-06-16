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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пиковая дама

Житель Саратова погиб после ссоры с девушками
Текст: Андрей Куликов (Саратов)
Российская газета - Федеральный выпуск № 128(7886)
В Саратове возбуждено уголовное дело в отношении 23-летней девушки, которая во время уличной ссоры смертельно ранила ножом прохожего. Как сообщает областное управление СК, инцидент произошел в круглосуточном магазине. Посетитель сделал замечание девушке, которая бросила на пол обертку от сигарет. Между мужчиной, девушкой и подругой, которая ее сопровождала, началась перебранка. После словесных оскорблений мужчина плеснул пивом в одну из своих оппоненток. Ссора продолжилась и после того как молодые люди вышли на улицу. Там девушек дожидалось несколько их подруг, столь же агрессивных.

- Мужчина, по-видимому, не осознавал угрожавшей ему опасности и продолжал выяснять отношения, - рассказала старший помощник (по связям со СМИ) руководителя СУ СК по региону Надежда Волошина.

Мужчина с ножом напал на прохожих в центре Москвы

В завязавшейся потасовке одна из девушек натянула футболку на голову мужчины, а другая в этот момент нанесла ему удар ножом в спину. В это время к месту драки подоспели друзья саратовца. Они быстро отвезли раненого товарища в больницу, где его экстренно прооперировали. Однако спасти жизнь парню не удалось. Компанию девушек сотрудники Росгвардии задержали на одной из соседних улиц.

По данным правоохранителей, девушка, которая обвиняется в причинении смертельного ранения, около года назад приехала в Саратов из небольшого городка. Складной нож, которым был нанесен удар, она носила в своей сумочке. Следствием уже предъявлено обвинение задержанной в причинении тяжкого вреда здоровью. В дальнейшем в суде будет решаться вопрос об избрании ей меры пресечения. Следователи также обещают дать юридическую оценку действиям остальных участниц конфликта.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратов
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