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16.06.2019 06:49
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Названа оптимальная продолжительность сна для хорошего внешнего вида

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Чтобы хорошо выглядеть после пробуждения и в течение дня, следует спать ночью примерно 9 часов 10 минут. Об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на британских исследователей.

Также было отмечено, что для хорошего сна следует укладываться спать в 21:45, а просыпаться около семи утра.

Фото: iStock
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Сообщается, что в рамках работы специалисты оценивали у добровольцев цвет и чистоту кожи по утрам. У тех, кто спал чуть больше девяти часов, отмечались положительные изменения во внешнем виде.

В целом участники эксперимента отмечали, что вместе с помятым видом ушло и плохое настроение по утрам, раздражительность, ощущение разбитости.

- Некоторые люди стремятся выглядеть и чувствовать себя хорошо, затрачивая на это большие деньги. Однако они забывают, что многие проблемы может решить просто хороший сон, - пояснил Mirror эксперт Нил Робинсон.

Общество Здоровье В мире Европа Великобритания СФО
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