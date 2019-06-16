В Новокузнецке сняли с самолета двух пьяных мужчин

Двух пьяных дебоширов, пытавшихся в субботу утром улететь из Новокузнецка в Москву, полицейские сняли с рейса на борту авиалайнера.

Как сообщает портал "Новокузнецк.ru", мужчины находились в состоянии сильного алкогольного опьянения и привлекли внимание к себе еще в зоне ожидания аэропорта им. Бориса Волынова (Спиченково), где после распития спиртного шумно себя вели и приставали к другим пассажирам. Вызывающее поведение продолжилось в самолете, где пьяные стали конфликтовать с бортпроводниками.

Прибывший наряд полиции был вынужден насильно вывести одного из дебоширов, другой, менее буйный, покинул самолет самостоятельно.

"Бортпроводники и полицейские сработали четко", - отмечает один из свидетелей происшествия, снявший этот момент на видео. Задержка рейса составила 20 минут.