С улиц Ставрополя убрали возмутившие горожан плакаты о семье

Неоднозначную реакцию у ставропольцев вызвали социальные плакаты "Семья бесценна, когда полноценна", призывающие к созданию крепкой семьи. Некоторые решили, что лозунг оскорбляет семьи, где дети по разным причинам живут либо с мамой, либо с папой.

Местные жители через социальные сети начали делиться примерами, когда в неполной семье вырастают достойные граждане.

На возмущение горожан отреагировал мэр Ставрополя Андрей Джатдоев. По распоряжению градоначальника ночь с 15 на 16 июня размещенные на остановочных комплексах плакаты сняли. Как объяснил мэр в социальных сетях, текст рекламы был придуман в другом регионе. По поводу неоднозначной реакции на нее он заметил: "Над этим тоже стоит задуматься. Не станем ли мы заложниками некого трансформированного мировозрения, построенного на сугубо личном восприятии мира, которое навязывается всем".

Как написал мэр в своем Instagram, если пойти таким путем, можно превратиться в скептиков и пессимистов, что вызовет раздражение от всего хорошего, которое пока не у всех есть. Но к нему надо каждому стремиться.