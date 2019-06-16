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16.06.2019 11:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Махачкале возбудили уголовное дело из-за поставок масла в школы

Сотрудники правоохранительных органов выявили в Махачкале организованную группу, которая занималась производством и поставками контрафактного сливочного масла.

Как сообщили в МВД по Республике Дагестан, речь идет о чиновниках, отвечающих за поставки продуктов в образовательные учреждения, и предпринимателях, производивших и поставлявших туда продукцию. Эта группа похитила более 70 миллионов рублей бюджетных средства, что является особо крупным размером.

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С 2016 по 2018 годы она действовала по незамысловатой схеме. Чиновники заключали госконтракты на поставку сливочного масла в школы и дошкольные образовательные учреждения. Но на самом деле дети получали фальсифицированный продукт, в составе которого находилось дешевое пальмовое масло.

"Злоумышленники, фактически закупая продукт по цене 90 рублей за килограмм, реализовывали его для обеспечения питания детей образовательных учреждений города Махачкалы по цене свыше 300 рублей за килограмм", - отмечают в республиканском МВД.

Сейчас расследуется уголовное дела, возбужденное по выявленным фактам, и идут обыски. Руководитель муниципального учреждения, занимавшегося поставками масла, и трое предпринимателей находятся под домашним арестом.

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