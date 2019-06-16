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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Всему свое время

КС РФ защитил право потерпевших на судебное производство в разумный срок
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 128(7886)
Неповоротливость судебной системы не должна лишать граждан права на защиту и компенсацию, если такая защита не была предоставлена своевременно. Соответствующее решение вынес КС РФ по делу предпринимателя Бориса Сотникова из Коми.
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Как следует из материалов дела, директор фирмы, которой владел Сотников, подворовывал у хозяина. Добиться возбуждения уголовного дела в отношении растратчика удалось только спустя 6,5 лет после обращения в правоохранительные органы, еще почти 2,5 года заняло следствие, поэтому виновный избежал наказания в связи с истечением срока давности. Сотников пытался добиться компенсации за нарушение разумных сроков судопроизводства, однако суды общей юрисдикции посчитали, что таковой срок исчисляется не с момента подачи заявления, а с момента фактического возбуждения уголовного дела. Тот факт, что бизнесмену несколько раз неправомерно отказывали, суды во внимание не приняли, поэтому Сотников обратился в КС РФ.

Действующее законодательство не раскрывает понятия "момент начала осуществления уголовного преследования"

Изучив обстоятельства конкретного дела, КС вынес решение без проведения публичных слушаний, обосновав его собственными ранее обнародованными правовыми позициями. Так, КС напомнил, что целый ряд статей Конституции РФ предполагает "обязанность государства как предотвращать и пресекать какие бы то ни было посягательства, способные причинить вред и нравственные страдания личности, так и гарантировать пострадавшему возможность отстаивать, прежде всего в суде, свои права и законные интересы любыми не запрещенными законом способами". В то же время "действующее законодательство не раскрывает понятия "момент начала осуществления уголовного преследования". И хотя есть разъяснение Верховного суда РФ, в соответствии с которым отсчет можно вести с момента возбуждения уголовного дела, но подобный подход не всегда отвечает целям защиты права граждан на судебную защиту.

В КС РФ обсудили проблему конституционной идентичности

На этом основании КС РФ указал, что оспоренная Сотниковым статья 6.1 УПК РФ не соответствует Конституции России, поскольку позволяет не учитывать "период со дня подачи заявления о преступлении и до момента возбуждения уголовного дела об этом преступлении в случаях, когда производство по данному уголовному делу завершилось постановлением обвинительного приговора".

- Федеральному законодателю надлежит внести в правовое регулирование судебной защиты права граждан на судопроизводство в разумный срок изменения, направленные на уточнение порядка определения для потерпевших от преступлений момента начала исчисления разумного срока уголовного судопроизводства, - указал КС РФ.

До внесения этих изменений суды обязаны применять часть 3.3 статьи 6.1 УПК РФ, а именно "учитываются такие обстоятельства, как своевременность обращения лица, которому деянием, запрещенным уголовным законом, причинен вред", а также "достаточность и эффективность действий прокурора, руководителя следственного органа, следователя, органа дознания, производимых в целях своевременного возбуждения уголовного дела". Дело Бориса Сотникова подлежит пересмотру.

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