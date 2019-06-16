За январь-май Федеральная налоговая служба (ФНС) перечислила в консолидированный бюджет на 15,7 процента больше средств, чем за это время годом раньше, сообщил глава ФНС Михаил Мишустин на выездной коллегии ведомства в Санкт-Петербурге.

Около 20-25 процентов прироста ненефтегазовых доходов бюджета на протяжении ряда лет обеспечивает налоговое администрирование.

За пять месяцев 2019 года в консолидированный бюджет поступило 9,5 триллиона рублей. Заметный прирост дал налог на прибыль. Сборы увеличились на 28,9 процента, достигнув 2,2 триллиона рублей.

Рост поступлений налога на доходы физлиц (НДФЛ) и страховых взносов превысил динамику роста заработных плат. Результат пяти месяцев - плюс 9,9 процента (1,5 триллиона рублей) и 10,2 процента (2,7 триллиона рублей) соответственно.

Объем поступлений налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) увеличился на 20 процентов (до 2,6 триллиона рублей). НДС дал прирост в 13,1 процента (1,6 триллиона рублей).

С января 2019 года иностранные поставщики электронных услуг платят налог на добавленную стоимость в российский бюджет независимо от того, кто покупатель: физическое лицо или компания, напомнил Михаил Мишустин.

Сумма налога, начисленная за первый квартал, составила 12 миллиардов рублей. Такой же объем поступлений был за весь 2018 год, когда участники рынка отчитывались только по операциям с физическими лицами.

На протяжении ряда лет около 20-25 процентов прироста ненефтегазовых доходов бюджета обеспечивает эффективное налоговое администрирование

Всего на учет встали 1580 иностранных компаний. В их числе такие игроки, как Google, Apple, Facebook, Microsoft, Sony Interactive, Booking.com, Amadeus, Discovery, Bloomberg.

Проверок стало меньше

Налоговая служба продолжает снижать административную нагрузку на бизнес. Так, в I квартале 2019 года количество выездных налоговых проверок сократилось на 36 процентов, до 2,7 тысячи (в январе - марте 2018 года было 4,1 тысячи), рассказал Михаил Мишустин.

Тенденцию подтверждают данные минэкономразвития. Из 978 тысяч проверок компаний и индивидуальных предпринимателей, проведенных контролирующими органами в 2018 году, на ФНС пришлось 1,4 процента.

Поступления по выездным налоговым проверкам выросли на 10 процентов и составили 48 миллиардов рублей. "Благодаря АСК НДС-2 (система, которая автоматически отслеживает цепочки формирования НДС по сделкам в масштабах всей страны. - Прим. ред.) за три месяца 2019 года налогоплательщики добровольно уточнили свои обязательства на сумму почти 29 миллиардов рублей с ростом в 2,4 раза", - сообщил Мишустин.

Только в Санкт-Петербурге за пять лет число налоговых проверок сократилось в четыре раза, подчеркнул глава ФНС: "Это важно, и мы видим, что бизнес это чувствует". По его словам, власти Северной столицы ведут большую работу по привлечению новых крупных налогоплательщиков. "Эта практика позволяет не только увеличивать поступления в бюджет, но и повышать качество бюджетного планирования", - констатировал глава ФНС. В Петербурге отмечается отчетливый тренд на развитие цифровых сервисов, которые позволяют предпринимателям не только упростить ведение дел и коммуникацию с государством, но и снижают административные барьеры. Это стимулирует предпринимательскую активность и в итоге выражается в росте экономики города и поступлении налогов, добавил Мишустин.

Контроль по-новому

Применение цифровых технологий и аналитических инструментов самой ФНС позволило разработать стандарт по реализации отраслевых проектов пресечения схем необоснованной налоговой оптимизации. В частности, при содействии налогового ведомства была создана Ассоциация добросовестных участников агропромышленного рынка, которая насчитывает 8 тысяч компаний.

В рамках отраслевого проекта по повышению прозрачности рынка клининга и технической эксплуатации в мае начал действовать Реестр добросовестных фасилити-операторов. Поступления НДС в бюджет от участников в I квартале 2019 года составили 2 миллиарда рублей - в 2,5 раза больше того же периода 2018 года. Теперь ФНС планирует уделить особое внимание новому проекту в лесной промышленности. "Сейчас мы проводим риск-анализ отрасли, который показывает наличие схем минимизации налоговых платежей", - пояснил Мишустин.

Следующим шагом станет совместный с Федеральной таможенной службой пилотный проект документальной прослеживаемости импортных товаров. Его цель - освобождение рынка от недобросовестных участников и решение проблемы занижения таможенной стоимости товаров. В перечень прослеживаемых импортных товаров на первом этапе будут включены промышленное оборудование, мониторы и проекторы, холодильники и холодильное оборудование, стиральные и посудомоечные машины, детские коляски, детские кресла для автомобилей. Эксперимент начался, параллельно завершается проработка законодательной базы.

До конца года ФНС также запустит Реестр рисков. Это комплексная система, которая позволит создать модели оценки, а также отраслевые карты для своевременного информирования налогоплательщиков о возможных рисках. "Мы все больше смещаем акцент в сторону превентивного налогового контроля. Рассчитываем, что это повысит уровень доверия налогоплательщиков к налоговым органам", - сказал Мишустин. По его словам, новые подходы к контрольной работе напрямую отражаются на показателях досудебного и судебного урегулирования споров. Число рассмотренных жалоб на результаты выездных налоговых проверок снизилось на 42 процента. Сократилось число обращений в суды после досудебного рассмотрения жалоб налогоплательщиков в вышестоящих налоговых органах (на 11,4 процента). На 23 процента меньше дел рассмотрено в судах по результатам выездных налоговых проверок.

"Однодневки" на минимуме

Вместе с правоохранительными органами, ЦБ и Росфинмониторингом продолжается борьба с "фирмами-однодневками". "Сейчас компаний с такими признаками всего 156 тысяч. Это меньше 4 процентов от всех зарегистрированных в Едином государственном реестре юридических лиц. То есть исторический минимум", - отметил Мишустин. Он напомнил, что в 2016 году "однодневки" составляли 34 процента всех компаний. Тогда их количество превышало 1,6 миллиона.

Пенсии в приложении

Комментируя эксперимент по внедрению специального режима для самозанятых, глава ФНС сообщил, что плательщики налога на профессиональный доход при желании смогут делать взносы в ПФР через мобильное приложение "Мой налог". Самозанятыми считаются граждане, которые не имеют работодателя, создают продукт или услугу самостоятельно, без посредников, и чей годовой оборот не превышает 2,4 миллиона рублей в год. Те, кто официально зарегистрирован в этом статусе, платят налог по ставке в 4 процента, если оказывают услуги другим гражданам и по ставке в 6 процентов, если работают с индивидуальными предпринимателями и компаниями. Взносы в систему обязательного медицинского страхования включены. Взносы в ПФР самозанятые отчисляют в добровольном порядке. Чтобы упростить им эту задачу, в приложении "Мой налог" будет реализован соответствующий функционал.

Cамозанятые как бизнес

С 2020 года на самозанятых могут распространить меры поддержки, которые получают представители малого и среднего бизнеса. В конце мая об этом говорил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, а сейчас минэкономразвития подготовило законопроект. В пояснительной записке к нему отмечается, что нацпроект по малому и среднему бизнесу предполагает увеличение числа предпринимателей до 25 миллионов человек к 2024 году. Сейчас, по данным ФНС на май 2019 года, в этом секторе занято лишь 19,2 миллиона человек. За счет легализации самозанятых можно будет обеспечить прирост еще в 2,4 миллиона человек, рассчитывают в минэкономразвития.

Законопроект предполагает создание специальных продуктов, направленных на оказание кредитной, гарантийной и иной финансовой поддержки самозанятым гражданам, - этим займется Федеральная корпорация по развитию малого и среднего бизнеса вместе с представителями финансовой отрасли.

Подготовила Елена Березина

Между тем

Бенефициар сети "Корчма Тарас Бульба" Юрий Белойван рассказал о взыскиваемой с него ФНС сумме. Речь, по его словам, идет о 1,2 миллиарда рублей.

"В этой ситуации я нахожусь более пяти лет, признаю свою вину, - передает РИА Новости последнее слово Белойвана в Басманном суде столицы. - В итоге сумму мы не уточнили, со стороны налогового органа звучит 1,2 миллиарда рублей, хотя раньше речь шла о 650 миллионах рублей. За это время я достаточно наказан: и развал семьи, и у меня умер отец. Я не буду это связывать, но когда к тебе ночью приходят налоговые органы, это не каждый выдержит. Когда у женщины четверо детей, она не готова рисковать".

Ранее в СК отмечалось, что речь идет о сумме "более 1 миллиарда рублей". По данным следствия, бизнесмен в течение нескольких лет уклонялся от уплаты налогов в восьми подконтрольных ему организациях. Кассиры заведений удаляли из памяти системы автоматизации предприятий общепита наиболее дорогостоящие заказы за день, "корректируя таким образом в сторону уменьшения сведения о количестве произведенных заказов и их стоимости".