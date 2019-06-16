В Старой Руссе прошел фестиваль ярмарочного героя Петрушки

Фольклорный фестиваль почитателей народных традиций "Верста Старорусского Петрушки" прошел в городе Старая Русса. Главным героем праздника стал ярмарочный балагур Петрушка. Инициатор проведения фестиваля - центр народного творчества и ремесел "Берегиня".

Петрушка появился в интерактивном проекте "Сказочная карта России" и получил прописку именно в Старой Руссе. И не случайно. Именно здесь археологи нашли бубенчик, похожий на те, что украшают шутовской колпак Петрушки на старинных рисунках. Кроме того, и сам город издревле известен как центр многочисленных ярмарок. Поэтому фестиваль здесь прошел не впервые.

На празднике работали разные площадки, в том числе и мастер-классы, на которых учили делать Петрушку из необычных материалов - тряпочек, ниток, дерева и даже пластмассовой ложки. В шатрах и под открытым небом шли кукольные спектакли, в которых главным персонажем был Петр Иванович Уксусов - такое вот полное имя у всем известного Петрушки. Прошел на празднике и костюмированный карнавал "Все Петрушки в гости к нам".

Каждый участник фестиваля в Старой Руссе получил вкусный сувенир - старорусский пряник, форму для которого изготовил резчик из поселка Холм Валерий Павлович Шульга.