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16.06.2019 19:07
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Старой Руссе прошел фестиваль ярмарочного героя Петрушки

Текст: Елена Николаева (Новгородская область)
Фото: Елена Николаева/РГ Фото: Елена Николаева/РГ
Фото: Елена Николаева/РГ

Фольклорный фестиваль почитателей народных традиций "Верста Старорусского Петрушки" прошел в городе Старая Русса. Главным героем праздника стал ярмарочный балагур Петрушка. Инициатор проведения фестиваля - центр народного творчества и ремесел "Берегиня".

Фото: Анна Скудаева/РГ
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Петрушка появился в интерактивном проекте "Сказочная карта России" и получил прописку именно в Старой Руссе. И не случайно. Именно здесь археологи нашли бубенчик, похожий на те, что украшают шутовской колпак Петрушки на старинных рисунках. Кроме того, и сам город издревле известен как центр многочисленных ярмарок. Поэтому фестиваль здесь прошел не впервые.

На празднике работали разные площадки, в том числе и мастер-классы, на которых учили делать Петрушку из необычных материалов - тряпочек, ниток, дерева и даже пластмассовой ложки. В шатрах и под открытым небом шли кукольные спектакли, в которых главным персонажем был Петр Иванович Уксусов - такое вот полное имя у всем известного Петрушки. Прошел на празднике и костюмированный карнавал "Все Петрушки в гости к нам".

Каждый участник фестиваля в Старой Руссе получил вкусный сувенир - старорусский пряник, форму для которого изготовил резчик из поселка Холм Валерий Павлович Шульга.

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