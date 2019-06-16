- "Керосин" Юсупа Разыкова;

В Сочи подвели итоги 30-го Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр".

Приз Гильдии киноведов и кинокритиков (а он вручается в числе первых) с большим отрывом голосов за фильм "Керосин" получил Юсуп Разыков. Режиссер, сценарист и продюсер, заслуженный деятель искусств Узбекистана, со своей первой же работой "Оратор" попавший на Берлинский кинофестиваль. Побеждавший в Карловых Варах, Триесте и Везуле. Трижды оказывавшийся в фокусе внимания "Кинотавра" и выгодно отличавшийся своей неторопливой и аскетичной манерой выстраивания судьбы человека на экране, но прежде как-то ухитрявшийся уезжать из Сочи без главных призов. Хотя его картины "Гастрабайтер" и "Стыд" до сих пор, несмотря на все киномарафоны (до пятнадцати конкурсных показов в сутки помножить как минимум на семь дней и как максимум тридцать лет) здесь многие помнят буквально по кадрам. А фильм "Турецкое седло" получил диплом Гильдии киноведов и приз имени Микаэла Таривердиева за музыкальное решение фильма.

Для Юсупа Разыкова стоило бы вообще ввести именной приз за сверхчуткое, фактически музыкальное и столь архаичное на сегодня внимательно-уважительное отношение к людям. Когда камера и режиссерская мысль работает не на разоблачение, не на вынесение пожизненного приговора, и даже не на исследование запредельных, далеких от нормы состояний, а на понимание - простого человека, его проблем, его внутренней жизни, его фантазий. Которые для окружающих, может, никакой видимой ценности и не представляют, а для самого человека становятся центром вселенной, причем самой что ни на есть реальной. Объяснить, почему это так, уметь выстроить характер по законам музыкальной композиции, и заставить слушать ее в эмоциональном напряжении до конца, до последнего такта - дар Юсупа Разыкова. На этот раз который он использовал, чтобы повести речь об обитателях глухой деревни. И первую положительную оценку своих трудов режиссер услышал, что примечательно, от композитора - Сергея Старостина, написавшего музыку к его фильму: "Надо же было, чтобы самую русскую картину снял узбек!"

Еще национально-географическая деталь: снимали картину в ярославской области, а замысел рождался в белорусской деревне. "Данную историю я написал давно, еще когда учился во ВГИКе, и мы с курсом поехали на практику в Белоруссию, - вспоминал Юсуп Разыков. - Мы пробыли там почти месяц: десять дней у нас была редакторская работа на студии "Беларусьфильм", десять ней мы косили сено и десять дней работали как спецкоры в центральных газетах Минска. Пока мы косили сено, мы жили на поселении у бабы Янины, и она мне многое рассказывала про себя, про своего мужа, который ей все время снится, не дает покоя. Никаких чудес, кроме того, что муж приходит к ней во сне, в жизни не было. Но уже тогда у меня в голове родился сценарий, я его потом представил на экзамене, и помню еще, что Александр Александров, автор сценария фильма "Сто дней после детства" Сергея Соловьева, который был моим оппонентом, уговаривал меня отдать эту историю ему. А наш мастер Валентин Черных, умнейший человек, отсоветовал: "Не делай этого, самому пригодится". И действительно - пригодилась. Но прежде чем это случилось, прошло много лет: сколько раз я предлагал, но в бабушку, которой бог знает сколько лет, никто вкладывать не хотел. Как только узнавали возраст главной героини, сразу говорили - до свидания…"

Но омолаживающие процедуры проводить не стали: они были бы здесь принципиально не к лицу сюжету. Главной героиней у него все-таки стала бабушка (ее играет актриса ярославского волковского драмтеатра Елена Сусанина - прим. ред.), в возрасте которой уже сама жизнь - это "акт творчества".

- Героиню в ее маленьком домике, отданном всем ветрам, преследуют несчастья, и она начинает выстраивать свою жизнь в том направлении, в котором она могла бы все это выдержать, - рассказывал режиссер на "Кинотавре". - У меня самого в какой-то момент возникло ощущение, что бабушка себе все придумывает - и мужа, который ходит вокруг избы (ей постоянно является покойный муж, который пытается управлять ее жизнью, - прим. ред.). И курицу, которая до сих пор ей несет яйца. И воду, способную гореть. Когда я писал сценарий, понимал, что без чуда мне не обойтись. Но чуда как доказательства не силы веры, а силы человека. Мы не хотели религиозного толкования, в картине не просто так нет ни одной иконы. Речь идет о духовной силе человека, и это скорее загадка фильма: что такое сила народная, и в чем она?..

Подробнее о фильме "Керосин" Юсупа Разыкова, названного в числе первых победителей "Кинотавра", читайте в "РГ" за 10 июня 2019. На момент подписания номера дипломом Гильдии киноведов и кинокритиков был отмечен "Мальчик русский" Александра Золотухина (о берлинской премьере фильма - в "РГ"). О наградах жюри основного конкурса фестиваля, которое возглавил актер Константин Хабенский, читайте в "РГ" в ближайшие часы.

Топ-фильмы конкурса 30-го "Кинотавра"

- "Керосин" Юсупа Разыкова;

- "Мальчик русский" Александра Золотухина;

- "Сторож" Юрия Быкова;

- "Давай разведемся" Анны Пармас;

- "Верность" Нигины Сайфуллаевой.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"