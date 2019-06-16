На Кубани объявлено экстренное предупреждение

Краснодарские синоптики предупреждают о комплексе неблагоприятных метеоявлений, которые ожидаются в воскресенье вечером и в понедельник.

Сообщается, что 16 и 17 июня ухудшится погода на Черноморском побережье, кроме Сочи. Вдоль берега моря пройдут ливни, грозы и град, а ветер может усилиться до 20 м/с. В реках и водоемах бассейна реки Кубани юго-восточной и юго-западной территории края, а также Черноморского побережья от Анапы до Магри может подняться вода, возможно, достигая неблагоприятных отметок.

Между тем на Кубани продолжают подсчитывать ущерб от града, накрывшего 8 июня Красноармейский район, а 12 июня - Абинский и Крымский районы края. От стихии пострадали посевы зерновых культур и сады, расположенные на общей площади 3,2 тысячи гектаров.