Строители проложили первый железнодорожный путь Крымского моста

На строительстве железнодорожной части Крымского моста завершена стыковка первого пути. Укладчики двигались во встречном направлении и соединили рельсы под аркой транспортного перехода. Общая длина пути составила 19 километров. До открытия постоянного движения по мосту готовая коммуникация будет использоваться для подвоза стройматериалов.

- Рельсы, уложенные между двумя берегами, сейчас для нас - удобный технологический путь, - рассказал руководитель подрядной организации Евгений Чибышев. - По нему мы будем перевозить грузы на участки, где продолжается строительство железной дороги через пролив и подходов к ней со стороны Крыма. В первую очередь это рельсошпальная решетка и щебень с наших основных баз на таманской стороне.

В общей сложности при укладке пути строители смонтировали 2,5 тысячи тонн рельсов и 38 тысяч железобетонных шпал. На втором железнодорожном пути моста еще предстоит уложить семь километров рельсошпальной решетки. "В ближайшее время проведем финальную стыковку звеньев второго пути, - рассказал председатель совета директоров компании "Стройгазмонтаж" Аркадий Ротенберг. - Далее будет выполнен комплекс работ, связанных с обустройством обеих веток всем необходим".

Синхронно с мостом строятся подходы. Со стороны Крыма это двухпутная дорога длиной 18 километров (два пути суммарно - 36 километров), которая свяжет мост с железнодорожной сетью на полуострове через действующую станцию Багерово. Вместе с трассой возводится новая станция Керчь-Южная. Она включает вокзал, пост электрической централизации и блокировки, парк путей для приема и отправления грузовых, а также пассажирских поездов.

На другом берегу Керченского пролива, со стороны Тамани, железнодорожники ведут к мосту двухпутный участок длиной 40 километров. Верхнее строение пути готово в полном объеме. Здесь степень готовности искусственных сооружений, включая мосты и путепроводы, - от 98 до 100 процентов. На подходе строится станция Тамань-Пассажирская с вокзалом вместимостью до 50 человек и двумя парками путей - грузовым и пассажирским.