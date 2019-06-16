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16.06.2019 12:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ученые из Сочи описали новый вид змеи

Текст: Татьяна Павловская

Ученые из Сочинского национального парка вместе с коллегами из других стран описали новый вид крупной змеи - урартский полоз. Он относится к популяции практически неразличимых внешне животных, которые не скрещиваются между собой, Это так называемые виды - двойники, открытые в 50-х годах прошлого века американским биологом Эрнстом Майром. Именно он в процессе длительного наблюдения выяснил, что в природе существуют популяции практически неразличимых внешне животных, которые не скрещиваются и репродуктивно изолированы. К такому разряду относится новый вид змеи.

Фото: Владимир Лерон /ТАСС
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Как пояснили в пресс-службе Сочинского национального парка, в степной равнинной части юга Украины и Европейской части России обитает Палласов полоз, а в горных областях Дагестана и далее к югу через всё Закавказье встречается очень похожий внешне вид, получивший название Урартский полоз - в честь античного государства Урарту, существовавшего на территории Армянского нагорья и вокруг озера Ван. На западном побережье этого озера сотрудник Сочинского национального парка Сако Туниев поймал основной экземпляр, по которому было сделано описание. Эту работу в мае завершил международный коллектив ученых из Чехии, Словакии, Турции, Азербайджана и России. Новому виду придан специальный код в Зоологическом банке идентификации естественных наук (ZooBank Life Science Identifers), сокращенно LSIDs

Сейчас безногая ящерица - желтопузик поселилась в сочинском "Дендрарии". Животное не представляет угрозы, однако гости парка часто пугаются желтопузика, принимая его за змею. Сотрудники нацпарка рассказывают туристам о повадках Урартского полоза.

Общество Природа Общество Наука Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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