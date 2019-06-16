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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Кубанские казаки в кино

Открылся кинофестиваль "Провинциальная Россия"
Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)
Российская газета - Федеральный выпуск № 128(7886)
В Ейске открылся VII российский кинофестиваль "Провинциальная Россия". Учредителями выступили Министерство культуры Краснодарского края, Союз кинематографистов России и Госфильмофонд России.
Глава Ейского района Кубани Юрий Келембет официально дает старт кинофестивалю. Фото: Анна Юркова Глава Ейского района Кубани Юрий Келембет официально дает старт кинофестивалю. Фото: Анна Юркова
Глава Ейского района Кубани Юрий Келембет официально дает старт кинофестивалю. Фото: Анна Юркова

Кинофестиваль посвящен истории и современной жизни российской провинции, ее традициям и духовным корням. И не случайно местом проведения выбран Ейск. В этом небольшом приморском курорте на Азовском лимане выросли легендарные мастера Сергей Бондарчук и Нонна Мордюкова. В Ейском театре начиналась карьера выдающейся киноактрисы Татьяны Пельтцер. "Впервые здесь я побывал на кинофестивале "Ейский маяк", посвященном памяти известного кинорежиссера и актера Сергея Бондарчука. И к счастью, фестиваль возродился и получил такое емкое название "Провинциальная Россия". Ведь, по сути, вся Россия провинциальная, и это прилагательное многого стоит, потому что на периферии живут настоящие люди. А Кубань один из рекордсменов по количеству кинофестивалей - "Киношок" и отметивший уже тридцатилетний юбилей "Кинотавр". Отличие нынешнего фестиваля в том, что все фильмы, представленные в конкурсной программе, обращены к широкому зрителю, они разножанровые, светлые и несут добрый посыл", - заявил президент кинофестиваля Сергей Новожилов.

В конкурсной программе заявлены девять фильмов. Победителя определяют зрители

В этом году фестиваль открылся в отремонтированном городском доме культуры. Центральное событие церемонии - шествие звездных гостей и участников по красной ковровой дорожке. В Ейск приехали народная артистка СССР Людмила Чурсина (председатель жюри), заслуженная артистка РФ Ольга Машная, драматург и писатель Аркадий Инин, актер Владимир Шевельков, продюсер Евгений Шевченко, кинорежиссер Дмитрий Семибратов, и другие артисты.

В конкурсной программе заявлены девять фильмов. С одной стороны, в список вошли преимущественно фильмы, отмеченные наградами в течение года, а с другой, эти картины не были еще показаны в Ейске. Кроме того, зрителя ждет и премьера - фильм петербургского режиссера Дмитрия Светозарова "Три шага в сторону счастья".

Фильм "Давай разведемся" получил приз зрительских симпатий на "Кинотавре"

- Мы руководствовались тем, чтобы во главе угла стоял человек в самых разных своих проявлениях. Также у нас есть два специальных события - российско-китайский фильм "Песнь Лингшуи" и документальная лента "Into_нация большой Одессы" режиссера Александра Бруньковского, снявшего историю о городе, который специально создавался как прибежище для людей разных национальностей и вероисповеданий, - рассказала программный директор кинофестиваля "Провинциальная Россия" Александра Жукова.

Показы проходят сразу на трех площадках: в киноцентре "Премьер", на театральной площади и парке имени Поддубного. Работы участников будут оцениваться в восьми номинациях, а победителя определяют сами зрители.

Культура Кино и ТВ Наше кино Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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