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16.06.2019 13:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму погиб спортсмен из Мурманска

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

18-летний спортсмен из Мурманска, погиб в горах Крыма. Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов, его слова передает сайт МЧС по Республике Крым.

В Евпатории туриста на матрасе унесло в море

Молодой человек размещался на базе отдыха в южнобережном поселке Рыбачье. В субботу утром вместе со своими коллегами он отправился на утреннюю пробежку, однако на базу вовремя не вернулся. Спасатели немедленно начали прочесывать территорию. Поисковую операцию проводили одновременно в окрестных горах, где бегали спортсмены, и акватории поселка, поскольку была вероятность, что молодой человек самостоятельно отправился на пляж. Поиски с участием кинологов и водолазов продолжались до темноты, а утром возобновились. Тело молодого человека обнаружили без признаков жизни.

А в районе поселка Черноморское на западной оконечности Крыма четвертые сутки продолжается операция по поиску дайвера, в одиночку отправившегося на глубину. Сегодня к поиску привлечены вертолет и семь плавсредств. В операции участвуют 36 спасателей, в том числе семь водолазов.

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