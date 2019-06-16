В Крыму погиб спортсмен из Мурманска

18-летний спортсмен из Мурманска, погиб в горах Крыма. Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов, его слова передает сайт МЧС по Республике Крым.

Молодой человек размещался на базе отдыха в южнобережном поселке Рыбачье. В субботу утром вместе со своими коллегами он отправился на утреннюю пробежку, однако на базу вовремя не вернулся. Спасатели немедленно начали прочесывать территорию. Поисковую операцию проводили одновременно в окрестных горах, где бегали спортсмены, и акватории поселка, поскольку была вероятность, что молодой человек самостоятельно отправился на пляж. Поиски с участием кинологов и водолазов продолжались до темноты, а утром возобновились. Тело молодого человека обнаружили без признаков жизни.

А в районе поселка Черноморское на западной оконечности Крыма четвертые сутки продолжается операция по поиску дайвера, в одиночку отправившегося на глубину. Сегодня к поиску привлечены вертолет и семь плавсредств. В операции участвуют 36 спасателей, в том числе семь водолазов.