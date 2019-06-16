В Крыму рассказали, сколько граждан ЕС и США работают на полуострове

Более 200 граждан стран Европейского союза и США работают в Крыму. В общей же сложности на полуострове постоянно проживают свыше 400 иностранцев. Такие данные привел глава комиссии по санаторно-курортному комплексу и туризму Государственного совета Крыма Алексей Черняк, сообщает РИА Новости.

- Сегодня 238 членов Евросоюза получили вид на жительство на территории Крыма, 21 гражданин США также имеет вид на жительство, - сказал Черняк. - 136 жителей ЕС и 11 граждан США имеют разрешение на временное проживание. Это своего рода признание российского Крыма. Люди не просто приезжают отдыхать, но и остаются в республике.

По словам депутата, в этом году Крым уже полностью исчерпал квоту иностранных работников, которым разрешено легальное пребывание на полуострове. Вместе с тем, как отметил глава парламента Крыма Владимир Константинов, регион по-прежнему испытывает кадровый голод в целом ряде специальностей. Восполнять дефицит в республике вынуждены привлеченными работниками с материка, в том числе иностранными специалистами. Поэтому квота для иностранцев останется впредь, и будет регулироваться запросами рынка труда.

Как известно, в период летнего сезона в Крыму резко повышается спрос на специалистов в сфере обслуживания. Это связано с сезонным характером работы значительной части здравниц полуострова.