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16.06.2019 19:58
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Крыму рассказали, сколько граждан ЕС и США работают на полуострове

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Более 200 граждан стран Европейского союза и США работают в Крыму. В общей же сложности на полуострове постоянно проживают свыше 400 иностранцев. Такие данные привел глава комиссии по санаторно-курортному комплексу и туризму Государственного совета Крыма Алексей Черняк, сообщает РИА Новости.

Фото: Александр Корольков/РГ
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- Сегодня 238 членов Евросоюза получили вид на жительство на территории Крыма, 21 гражданин США также имеет вид на жительство, - сказал Черняк. - 136 жителей ЕС и 11 граждан США имеют разрешение на временное проживание. Это своего рода признание российского Крыма. Люди не просто приезжают отдыхать, но и остаются в республике.

По словам депутата, в этом году Крым уже полностью исчерпал квоту иностранных работников, которым разрешено легальное пребывание на полуострове. Вместе с тем, как отметил глава парламента Крыма Владимир Константинов, регион по-прежнему испытывает кадровый голод в целом ряде специальностей. Восполнять дефицит в республике вынуждены привлеченными работниками с материка, в том числе иностранными специалистами. Поэтому квота для иностранцев останется впредь, и будет регулироваться запросами рынка труда.

Как известно, в период летнего сезона в Крыму резко повышается спрос на специалистов в сфере обслуживания. Это связано с сезонным характером работы значительной части здравниц полуострова.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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