Наши девушки продолжают приятно удивлять в преддверии стартующего 27 июня в Сербии и Латвии Евробаскета. Сборная России, три последних континентальных чемпионата остававшаяся без наград, сейчас благодаря ряду побед в контрольных матчах превращается в одного из фаворитов.

На прошлой неделе россиянки, возглавляемые немцем Олафом Ланге, одолели действующих чемпионок Европы испанок и Италию. Перебравшись на следующий товарищеский турнир во Францию, наша команда в первый день сумела огорчить одну из хозяек предстоящего Евробаскета, бронзового призера Рио-2016 Сербию - 76:67.

Турнир во французском Ренне россиянки завершили уверенной победой над Турцией

Причем во французском Ренне мы победили не просто команду страны, где пройдут решающие матчи первенства Старого Света, но и своего соперника по группе "D" предварительного этапа. Наша встреча на Евро-2019 запланирована на 28 июня в Зренянине.

Сразу несколько задач стояло перед Ланге и его баскетболистками: добиться результата, все же не раскрывая всех карт, постараться изучить манеру игры соперника, найти какие-то слабости. Сборная из-за травм временно лишилась двух основных разыгрывающих. Елена Беглова в матче с Италией повредила ногу, у Ксении Левченко проблемы с голеностопом. Их достойно заменили Екатерина Федоренкова и Карина Низамова.

Наша нынешняя команда умеет держать удар. После провала во второй четверти (15:28) в большом перерыве сделали выводы, третью четверть выиграли с разницей "плюс 13". За четыре минуты до сирены об окончании основного времени после дальнего попадания Анастасии Логуновой победа стала очевидна - 73:55.

Француженки на всех пяти последних чемпионатах Европы неизменно брали медали. И даже такому сопернику на его площадке россиянки уступили лишь в овертайме - 67:74. Наша сборная на этот раз недосчиталась Раисы Мусиной, получившей отдых после небольшого повреждения в матче, а также Анны Лешковцевой и Анастасии Логуновой, отправившихся на Кубок мира по баскетболу 3х3.

Россиянки в воскресенье завершили турнир в Ренне на мажорной ноте, расправившись с Турцией - 67:52.