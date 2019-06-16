Сарри покинул "Челси" и возглавил "Ювентус"

Маурицио Сарри объявлен новым главным тренером "Ювентуса".

Минувший сезон Сарри проработал в лондонском "Челси". Под его руководством "синие" выиграли Лигу Европы, стали третьими в английской Премьер-лиге и дошли до финала Кубка английской лиги. Важно, что сам Сарри выразил желание перейти в итальянский суперклуб, а "Челси" не стал чинить ему препятствия.

"Ювентусу" придется заплатить "Челси" неустойку. Сообщается, что она составит порядка 5,5 млн евро. При этом в новом клубе Сарри будет получать 6-7 миллионов евро в год. Соглашение специалиста с "Юве" рассчитано на три года.

Напомним, Сарри уже работал в Серии "А". Он возглавлял "Эмполи" и "Наполи". С последним в сезоне 2016/2017 он становился тренером года в Италии. В "Ювентусе" 60-летний специалист сменил Массимилиано Аллегри, под началом которого "Старая синьора" выиграла 11 трофеев за пять лет.

Предполагается, что в "Челси" Сарри заменит легенда клуба Фрэнк Лэмпард, ныне работающий в "Дерби Каунти".