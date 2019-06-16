Сборная Аргентины начала Кубок Америки-2019 с поражения

Кубок Америки-2019 не успел стартовать, а фавориты уже несут потери. Так, сборная Аргентины в своем первом матче уступила другому претенденту на трофей, Колумбии - 0:2.

Строго говоря, Аргентину к фаворитам нынче причисляют скорее по инерции. А еще потому, что капитаном этой сборной является Лионель Месси, с которым возможно все. Других аргументов всерьез ставить на "альбиселесту", как еще называют аргентинскую сборную, пожалуй, нет. В команде сейчас проходит смена поколений, причем процесс протекает болезненно. Помимо Месси из старой гвардии остались Серхио Агуэро да Анхель ди Мария. А новых звезд такого же калибра не народилось. Руководит всем этим делом 41-летний Лионель Скалони, которого Диего Марадона назвал "мальчишкой" и "человеком, не способным добиться со сборной ровным счетом ничего". С Диего Армандо можно дискутировать, но у Скалони объективно нет опыта самостоятельной тренерской работы. До сих пор он был только помощником в штабе предыдущего аргентинского наставника Хорхе Сампаоли.

В качестве основополагающей задачи на Кубок Америки Скалони назвал "улучшение уровня игры". Но, судя по матчу с Колумбией, у Аргентины как были с этим проблемы на ЧМ-2018, так и остались. Какой-то проблеск у "альбиселесты" был лишь в середине второго тайма, и парадоксальным образом именно в этот момент она пропустила надломивший ее гол. А в концовке, когда подопечные Скалони попытались организовать итоговый штурм, колумбийцы забили еще. Резонанса поражению добавил тот факт, что аргентинцы стартовали с неудачи на Кубке Америки впервые с 1979 года.

В этой ситуации больше всего жаль Месси. Для пятикратного обладателя "Золотого мяча" нынешний турнир - уже девятый в составе национальной команды. На предыдущих восьми Лео не завоевал ни одного трофея. И не похоже, что эта серия будет прервана в Бразилии, где проходит турнир. Причем дело не только в слабости аргентинцев. Просто бразильцы выиграли все четыре Кубка Америки, проходивших на их территории. Впрочем, Месси после матча призвал всех не унывать.

- Есть и положительные моменты, - отметил капитан. - Мы готовы принять вызов. Нет времени жаловаться. Нужно смотреть в будущее, поднять головы и продолжать. На турнире будет еще много матчей.

Куда более радужными выглядят перспективы колумбийцев, которые собрали один из сильнейших составов за последние несколько лет. А у руля встал опытнейший португалец Карлуш Кейруш. Особенно сильна у него линия нападения. Помимо знаменитого Радамеля Фалькао, тут еще и открытие итальянского сезона Дуван Сапата, забивший 28 мячей во всех турнирах. Он, кстати, и поставил точку в матче с Аргентиной.

На предыдущих восьми турнирах в составе сборной Месси не выиграл ни одного трофея

Следующий матч колумбийцы проведут против Катара, а Аргентина сыграет с Парагваем. Оба матча пройдут в ночь на 20 июня по московскому времени. Напомним, всего на Кубке Америки три группы по четыре команды. В плей-офф выйдут по две первых сборных из каждого квартета, плюс две лучших из числа занявших третье место.

Что касается других матчей, отметим уверенный старт хозяев турнира. В Сан-Паулу бразильцы разгромили Боливию - 3:0. Причем сделали это в ретроформе с белыми майками и синими трусами. В такой расцветке 100 лет назад бразильцы выиграли первый Кубок Америки в 1919 году. Правда, потом белые футболки были признаны несчастливыми и не появлялись в обиходе больше 60 лет.

Теперь соперником пятикратных чемпионов мира станет Венесуэла. Матч состоится в ночь на 19 июня.