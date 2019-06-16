Сборная Аргентины проиграла Колумбии в первом матче Кубка Америки-2019

Сборная Аргентины с поражения стартовала на Кубке Америки-2019, проходящем в Бразилии. В первом матче турнира Лионель Месси и компания уступили Колумбии - 0:2.

В последний раз сборная Аргентины выигрывала Кубок Америки 26 лет назад. Нынешний турнир - возможно, последний шанс для "альбиселесты", как еще называют аргентинскую команду, завоевать трофей с Лионелем Месси в составе. А для самого Месси - выиграть хоть что-то вместе со сборной. Несколько раз 31-летний Лео международную карьеру уже заканчивал, и что будет после нынешнего Кубка Америки, никто не знает.

Другое дело, что прервать безвыигрышную серию аргентинцам будет очень сложно. Звезды прежнего поколения постепенно уходят, а равноценной замены им пока не появилось.

Плюс "альбиселесту" возглавил специалист без самостоятельного опыта тренерской работы - Лионель Скалони, повесивший бутсы на гвоздь всего четыре года назад.

По воле жребия сборной Аргентине выпало стартовать на Кубке Америки-2019 без раскачки: колумбийцы в последние годы стабильно входят в топ южноамериканских команд. К слову, к турниру они подошли также с новым тренером, опытнейшим португальцем Карлушем Кейрушем. Интересно, что в стартовых составах обеих команд вышли игроки, не чужие российской Премьер-лиги. У аргентинцев место в центре полузащиты занял экс-хавбек "Зенита" Леандро Паредес, ныне выступающий за французский "ПСЖ", а у колумбийцев вышел действующий опорник питерцев Вильмар Барриос.

Матч начался с мощного штурма аргентинцев. Но колумбийцы с этим натиском справились, а затем сами организовали пару опасных выпадов. Даже несмотря на то, что уже на первых минутах из-за травмы они потеряли одного из основных форвардов - Луиса Муриэля.

Развить обоюдоострый футбол командам не удалось. Игра быстро свалилась в бесконечные стыки, единоборства, подчас довольно жесткие. Главному рефери - чилийцу Роберто Тобару - регулярно приходилось пользоваться своим главным инструментом - свистком. Если колумбийцы хоть изредка доходили до чужой штрафной и пару раз неплохо вступали в прессинг, то сборная Аргентины вместе с Месси за исключением тех самых стартовых минут провела абсолютно безликий первый тайм.

Вторую половину встречи "альбиселеста" начала так же активно, как и первую. Только теперь атакующий порыв аргентинцев не сник уже спустя несколько минут. И острые моменты у колумбийских ворот стали возникать на регулярной основе. Сначала на рандеву с голкипером Давидом Оспиной едва не убежал Месси. Затем вратарю все же пришлось вступить в игру, чтобы отразить мощнейший удар Паредеса. Ну а на 65-й минуте Оспина задействовал все свое мастерство, чтобы головой отразить удар Николаса Отаменди. Удар Месси на добивании голкипер не смог бы отразить уже ни при каких обстоятельствах, но Лео промахнулся.

Парадокс, но при такой картине, счет открыли колумбийцы. "Кофейщикам" удалась стремительная контратака: Хамес Родригес сделал перевод на Рохера Родригеса, тот парой касаний обработал мяч, сместился в центр и хлестко пробил в дальний угол - 1:0. А ведь Родригес был тем самым игроком, что вышел на замену вместо травмированного Муриэля в самом начале матча.

Пропустив, аргентинцы бросились отыгрываться, но прозевали еще один разящий выпад соперника. Быструю контратаку на 86-й минуте замкнул Дуван Сапата, едва вышедший на замену. Кстати, этот парень стал настоящим открытием сезона в итальянской Серии "А", заняв второе место в списке бомбардиров.

От такого нокдауна аргентинцы оправиться уже не смогли. Следующий матч "альбиселеста" проведет против Парагвая в ночь с 19 на 20 июня по московскому времени.