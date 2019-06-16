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Рубрика: Спорт

Сборная Аргентины проиграла Колумбии в первом матче Кубка Америки-2019

Текст: Илья Соболев
Сборная Аргентины с поражения стартовала на Кубке Америки-2019, проходящем в Бразилии. В первом матче турнира Лионель Месси и компания уступили Колумбии - 0:2.
Фото: REUTERS/EDGARD GARRIDO Фото: REUTERS/EDGARD GARRIDO
Фото: REUTERS/EDGARD GARRIDO
Фото: AP Photo/Manu Fernandez
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В последний раз сборная Аргентины выигрывала Кубок Америки 26 лет назад. Нынешний турнир - возможно, последний шанс для "альбиселесты", как еще называют аргентинскую команду, завоевать трофей с Лионелем Месси в составе. А для самого Месси - выиграть хоть что-то вместе со сборной. Несколько раз 31-летний Лео международную карьеру уже заканчивал, и что будет после нынешнего Кубка Америки, никто не знает.

Другое дело, что прервать безвыигрышную серию аргентинцам будет очень сложно. Звезды прежнего поколения постепенно уходят, а равноценной замены им пока не появилось.

Плюс "альбиселесту" возглавил специалист без самостоятельного опыта тренерской работы - Лионель Скалони, повесивший бутсы на гвоздь всего четыре года назад.

Фото: Reuters.
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По воле жребия сборной Аргентине выпало стартовать на Кубке Америки-2019 без раскачки: колумбийцы в последние годы стабильно входят в топ южноамериканских команд. К слову, к турниру они подошли также с новым тренером, опытнейшим португальцем Карлушем Кейрушем. Интересно, что в стартовых составах обеих команд вышли игроки, не чужие российской Премьер-лиги. У аргентинцев место в центре полузащиты занял экс-хавбек "Зенита" Леандро Паредес, ныне выступающий за французский "ПСЖ", а у колумбийцев вышел действующий опорник питерцев Вильмар Барриос.

Матч начался с мощного штурма аргентинцев. Но колумбийцы с этим натиском справились, а затем сами организовали пару опасных выпадов. Даже несмотря на то, что уже на первых минутах из-за травмы они потеряли одного из основных форвардов - Луиса Муриэля.

Развить обоюдоострый футбол командам не удалось. Игра быстро свалилась в бесконечные стыки, единоборства, подчас довольно жесткие. Главному рефери - чилийцу Роберто Тобару - регулярно приходилось пользоваться своим главным инструментом - свистком. Если колумбийцы хоть изредка доходили до чужой штрафной и пару раз неплохо вступали в прессинг, то сборная Аргентины вместе с Месси за исключением тех самых стартовых минут провела абсолютно безликий первый тайм.

Фото: РИА Новости
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Вторую половину встречи "альбиселеста" начала так же активно, как и первую. Только теперь атакующий порыв аргентинцев не сник уже спустя несколько минут. И острые моменты у колумбийских ворот стали возникать на регулярной основе. Сначала на рандеву с голкипером Давидом Оспиной едва не убежал Месси. Затем вратарю все же пришлось вступить в игру, чтобы отразить мощнейший удар Паредеса. Ну а на 65-й минуте Оспина задействовал все свое мастерство, чтобы головой отразить удар Николаса Отаменди. Удар Месси на добивании голкипер не смог бы отразить уже ни при каких обстоятельствах, но Лео промахнулся.
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Парадокс, но при такой картине, счет открыли колумбийцы. "Кофейщикам" удалась стремительная контратака: Хамес Родригес сделал перевод на Рохера Родригеса, тот парой касаний обработал мяч, сместился в центр и хлестко пробил в дальний угол - 1:0. А ведь Родригес был тем самым игроком, что вышел на замену вместо травмированного Муриэля в самом начале матча.

Пропустив, аргентинцы бросились отыгрываться, но прозевали еще один разящий выпад соперника. Быструю контратаку на 86-й минуте замкнул Дуван Сапата, едва вышедший на замену. Кстати, этот парень стал настоящим открытием сезона в итальянской Серии "А", заняв второе место в списке бомбардиров.

От такого нокдауна аргентинцы оправиться уже не смогли. Следующий матч "альбиселеста" проведет против Парагвая в ночь с 19 на 20 июня по московскому времени.

Спорт Футбол
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