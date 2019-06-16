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16.06.2019 10:07
Рубрика: В мире

Семь человек погибли при чистке канализации в индийском отеле

Текст: Андрей Васильев

Семь человек: четверо работников санитарной службы и трое сотрудников отеля Даршсан в селе Фартикуи на западе Индии потеряли сознание и погибли после вдыхания токсичных паров во время чистки гостиничной канализации, сообщает BBC со ссылкой на представителей местной полиции.

Владельцу отеля было предъявлено обвинение в их гибели. Местные власти пообещали оказать финансовую помощь родственникам погибших.

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По данным полиции, инцидент произошел после того, как один из санитарных работников вошел внутрь системы локальной очистки бытовых и хозяйственных сточных вод. Когда он не вернулся из септика и перестал отвечать на звонки, его коллеги спустились за ним, чтобы найти его.

Позже, когда ни один из четырех сотрудников санитарной службы не вышел на связь, к ним на помощь пошли три работника отеля. Однако они также потеряли сознание и погибли.

После этого к месту происшествия прибыли местные аварийные службы. В результате трехчасовой операции тела погибших извлекли из канализации.

Представитель аварийной службы заявил, что давление газа в системе очистки было слишком высоким и спровоцировало выброс токсичных веществ.

По оценкам Safai Karmachari Andolan, группы, которая проводит кампанию за улучшение безопасности санитарно-гигиенических работ, около 1800 сотрудников канализационных служб в Индии умерли от удушья на рабочем месте за последние 10 лет.

В мире Юго-Восточная Азия Индия
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