Семь человек погибли при чистке канализации в индийском отеле

Семь человек: четверо работников санитарной службы и трое сотрудников отеля Даршсан в селе Фартикуи на западе Индии потеряли сознание и погибли после вдыхания токсичных паров во время чистки гостиничной канализации, сообщает BBC со ссылкой на представителей местной полиции.

Владельцу отеля было предъявлено обвинение в их гибели. Местные власти пообещали оказать финансовую помощь родственникам погибших.

По данным полиции, инцидент произошел после того, как один из санитарных работников вошел внутрь системы локальной очистки бытовых и хозяйственных сточных вод. Когда он не вернулся из септика и перестал отвечать на звонки, его коллеги спустились за ним, чтобы найти его.

Позже, когда ни один из четырех сотрудников санитарной службы не вышел на связь, к ним на помощь пошли три работника отеля. Однако они также потеряли сознание и погибли.

После этого к месту происшествия прибыли местные аварийные службы. В результате трехчасовой операции тела погибших извлекли из канализации.

Представитель аварийной службы заявил, что давление газа в системе очистки было слишком высоким и спровоцировало выброс токсичных веществ.

По оценкам Safai Karmachari Andolan, группы, которая проводит кампанию за улучшение безопасности санитарно-гигиенических работ, около 1800 сотрудников канализационных служб в Индии умерли от удушья на рабочем месте за последние 10 лет.