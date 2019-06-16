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Рубрика: В мире

Сирийские войска заняли стратегические высоты в провинции Хама

Бойцы сирийской армии в субботу заняли стратегические высоты Телль-Мильх на северо-западе провинции Хама. Правительственным войскам удалось разгромить террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России). Кроме того, был освобожден населенный пункт Эль-Джебин, что позволило восстановить контроль над шоссе между городами Мхарде и Сукейлабия.

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Элитные подразделения сирийской армии ("Силы тигры") сейчас ведут бои за высоты Телль-эс-Сахер, которые расположены к северу от города Кафр-Набуда. Высоты заняли состоящие из наемников экстремистские группировки "Джебхат ан-Нусра" и "Катаиб аль-Изза".

С начала мая сирийские военнослужащие освободили на северо-западе страны свыше 20 населенных пунктов.

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