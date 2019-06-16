Президент США Дональд Трамп обрушился с яростной критикой на газету The New York Times за публикацию, в которой рассказывается об американских кибератаках против энергетической инфраструктуры России. Глава Белого дома в своем заявлении, по традиции сделанном в "Твиттере", также попытался опровергнуть изложенные в статье факты, но вышло не очень убедительно.

"Вы можете поверить в то, что The New York Times только что опубликовала статью, утверждающую, что США существенно нарастили кибератаки на Россию? Это фактически акт измены со стороны некогда замечательной газеты, которая теперь отчаянно гонится за любыми сенсациями, даже если они вредят нашей стране", - возмутился Трамп, косвенно подтверждая важность опубликованных данных. Глава Белого дома тут же попытался дезавуировать статью: "Кроме того, это неправда!", но затем вновь переключился на "измену". "Коррумпированная пресса, они делают и говорят все что угодно, ни на мгновение не задумываясь о последствиях", - продолжил президент, заключив: "Вне всякого сомнения, это трусы и враги народа!"

Попытка Трампа оправдаться выглядит слабо еще потому, что его администрация не скрывает курса на более агрессивное применение кибероружия. В Вашингтоне утверждают, что делается это исключительно в оборонительных целях. Советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джон Болтон на минувшей неделе заявил, что военные расширяют список потенциальных целей для кибератак, дабы предупредить потенциальных противников, что они "заплатят высокую цену" в случае атаки на США. А глава Киберкомандования США Пол Накасоне предлагал агрессивнее и "глубже проникать" в сети противников, сетуя, что они не боятся американцев.

Впрочем, оправдания Трампа могут объясняться тем, что президент мог и не знать в полной мере о действиях подчиненных. Статья представляет все именно в этом ключе, утверждая, что военные не стремятся проливать свет президенту на свои планы, пользуясь расширенными полномочиями, которые Белый дом и конгресс предоставили им в прошлом году для самостоятельного проведения наступательных операций.

По сведениям газеты The New York Times, на протяжении трех месяцев интервьюировавшей действующих и бывших сотрудников администрации, спецслужбы США за последний год заметно активнее стали предпринимать попытки внедрения вредоносного программного обеспечения в энергетическую инфраструктуру России. Такая деятельность ведется еще с 2012 года, но если раньше целью был сбор информации о системах контроля энергостанций, то теперь это более агрессивное ПО, якобы позволяющее осуществлять воздействие или отключать элементы систем.

Оправдания Трампа могут объясняться тем, что президент мог и не знать в полной мере о действиях подчиненных

Стоит учитывать и то, что заявления американцев о том, что они внедряют киберинструменты в инфраструктуру третьих стран только лишь для профилактики и сдерживания, являются ширмой. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что недавняя атака на энергосистему страны осуществлялась с компьютеров, находившихся в американских Чикаго и Хьюстоне.