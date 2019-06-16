Исследование: сотни видов растений исчезли навсегда

"Большинство людей может назвать млекопитающих или птиц, вымерших за последние столетия, но лишь немногие назовут недавно исчезнувшие растения", - таким укоряющим предложением начинается статья в Journal Nature Ecology & Evolution.

Элис Хамфрис, биолог из Стокгольмского университета (Швеция), и ее коллеги, всерьез озабоченные состоянием растений на нашей планете, представляют в работе "комплексный глобальный анализ их вымирания".

Исследование показывает смешанную картину: количество вымерших видов значительно выше, чем считалось ранее - почти 600 видов. Но так называемая скорость исчезновения ниже, чем ботаники предполагали. Тем не менее, ученые считают, что виды растений вымирают быстрее, чем это должно происходить естественным образом. Каждый год в течение последних 250 лет 2-3 вида растений исчезли навсегда.

"В общей сложности мы документируем 571 вид растений, не занесенных в Красную книгу, как вымершие", - говорится в статье. Эта цифра кажется небольшой, если учесть, что в мире насчитывается 335 000 видов этих растений. Но Хамфрис и ее команда показывают, что количество вымерших семенных растений более чем в четыре раза больше, чем ранее занесено в Красную книгу.

С другой стороны, они смогли доказать, что многие растения, которые считались вымершими, по-прежнему где-то процветают. Многие из вновь открытых видов однолетники - "их не всегда можно обнаружить, и, следовательно, о них ошибочно сообщают как о вымерших". Их семена, долго пролежав в почве, могли снова где-то прорасти, например на изолированных островах во влажных тропиках. Это не особенно удивительно, поскольку многие виды растений адаптировались к условиям жизни в этих регионах.

"Мы настоятельно призываем ботаников собирать данные по плотности видов, численности растений и привлекать местных жителей к поиску недостающего биоразнообразия, - говорится в финальных строках статьи. - Такие усилия улучшат наше понимание фактической ситуации по исчезновению видов и помогут запланировать будущие действия по их сохранению".