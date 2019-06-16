В российском футболе наступило межсезонье, но на этот раз его никак нельзя назвать затишьем. Этим летом четыре клуба премьер-лиги - "Спартак", ЦСКА, "Краснодар" и "Ростов" - поучаствуют в весьма любопытном турнире с солидным призовым фондом. Матчи пройдут в Австрии с 26 июня по 4 июля, а болельщики смогут наблюдать за ними в прямом эфире.

Первое такое мероприятие, организованное "Матч ТВ" и Российской премьер-лигой, состоялось в январе в Катаре. Теперь состав участников изменился ровно наполовину: "Краснодар" с ЦСКА заняли места "Зенита" и "Локомотива", которым было сложно участвовать из-за матча за Суперкубок России, который команды оспорят 6 июля в Москве. "РГ" расспросил о предстоящем турнире креативного директора "Матч ТВ" Гавриила Гордеева.

Зачем вам нужен этот турнир и что он дает?

Гавриил Гордеев: Меня и в январе спрашивали: а зачем этот кубок? Ну как зачем? У нас ведь зимой ничего нет. Людям, которым нравится футбол, вся эта история в кайф. Мы никогда не смотрели товарищеские матчи в таком качестве. Раньше все было неорганизованно, проходило на непонятных площадках, и не имело под собой никакой медиа-подоплеки. И тут мы решили поэкспериментировать. И не зря - мы действительно доставили зрителям и всем участникам турнира удовольствие от всего происходящего. Почти весь эфир "Матч ТВ" был посвящен новому турниру. И это было органично, красиво и интересно благодаря огромной работе всей творческой команды телеканала.

Вообще запуск канала "Матч премьер" себя оправдал?

Гавриил Гордеев: Когда мы только запустили его, все спрашивали: "Ок, класс. Но что будет в межсезонье?" Вот мы и ответили, что будет. Знаете, важен не только бизнес, но и имидж. И мы умеем создавать событие. Во время турнира нам удается делать те вещи, которые, возможно, мы не успеваем или по каким-то причинам не можем реализовать в течение сезона.

Насколько вся эта идея с новым турниром была близка клубам?

Гавриил Гордеев: Мы помогаем командам провести сборы и оплачиваем их расходы за этот период. Я, кстати, переживал перед Катаром. Думал: "Ну хорошо, мы создадим крутое телевизионное событие. Но как к нему отнесутся участники?" Именно поэтому я сам поехал туда, поговорил со всеми руководителями клубов. Те условия, которыми мы их обеспечиваем - это действительно очень высокий уровень. Уверен, на Кубке Париматч Премьер в Австрии все будет не хуже. Как и в Катаре, у каждого клуба будут свои тренировочные поля, ничего не будет мешать работе. Единственный узкий момент - календарь. Зимой перерыв дольше, а летом чуть более сжатые сроки. И мы зависим от клубов и их планов.

ЦСКА и "Спартак" снова встретятся еще до начала нового сезона. Фото: Михаил Синицын / РГ

Можно сказать, что "Зенит" с "Локомотивом" не сыграют в Австрии из-за Суперкубка?

Гавриил Гордеев: Да. У "Зенита" и "Локомотива" сезон начинается на неделю раньше - они будут играть за Суперкубок, а Кубок Париматч Премьер проходит с 26 июня по 4 июля, то есть от Суперкубка его отделяют, фактически, несколько дней.

А призовой фонд есть?

Гавриил Гордеев: Конечно. Победитель получит 100 тысяч долларов. Но в любом случае каждый клуб по-своему выиграет от турнира, потому что мы оплачиваем сборы.

Вы что-то зарабатываете с турнира?

Гавриил Гордеев: С точки зрения имиджа очень много, а наши спонсоры помогают нам осуществить задуманное. При этом, даже если с точки зрения экономики мы уйдет в минус - ничего страшного. Турнир, вся атмосфера вокруг него и возможность показать зрителями крутую картинку в межсезонье - стоят того.

Какие рейтинги были у турнира в Катаре?

Гавриил Гордеев: Могу сказать, что товарищеские матчи никогда не показывали таких цифр. Это не в два или три, а в десять раз больше. Все вполне сравнимо с уровнем чемпионата. Да, какой-то матч собрал меньшую аудиторию, какой-то большую. К примеру, игрой с максимальной долей стал "Зенит - Спартак" - 7.7 процента нашей целевой аудитории (мужчины в возрасте 14-59 лет - прим. ред.). Крутость летнего турнира еще и в том, что здесь у нас два дерби - московское и южное. Мне уже, кстати, многие клубы задают вопрос: "А зимой будет турнир?" То есть они хотят продолжения. Я им отвечаю: "Будет". По крайней мере, мы к нему готовимся. С организационной точки зрения проведение такого соревнования - сложная история. Не так-то много мест, где можно его провести. Инфраструктура имеет громадное значение.

Какие-то забавные случаи были?

Гавриил Гордеев: Расскажу один случай: у нас идет съемка, все круто. Вроде бы матч "Локомотива". А потом один из иностранных режиссеров подходит к нам и спрашивает: "А вы уверены, что так и должно быть?" Мы сначала не поняли, о чем речь. Потом смотрим: болбой (человек, подающий мячи - прим. ред.) сидит в кресле прямо рядом с воротами "Локомотива" и ждет, когда мяч куда-то покатится (смеется). Благо в кадр этот момент не попал.

А для рядового зрителя вы что-то готовите? Помимо самих матчей будут еще какие-то истории?

Гавриил Гордеев: У нас полностью изменится состав комментаторов. Это будут Михаил Моссаковский, Тимур Журавель, Нобель Арустамян, Сергей Кривохарченко, Роман Нагучев и Михаил Поленов. Зрителей ждут эксклюзивные репортажи, интервью с кромки поля с участниками и экспертами, прямые включения до матчей и после их окончания. Кроме того, на месте события будет работать специально оборудованная студия. На Кубке Париматч Премьер будут австрийские судьи - игры обслужат Рене Айснер, Александр Харкам и Кристиан-Петру Чокрка. Самый опытный из этой тройки - 43-летний Рене Айснер, который судил матчи отборочного турнира Чемпионата мира-2014, Лиги чемпионов и Лиги Европы. А 37-летний Александр Харкам - действующий арбитр ФИФА.

На "Матч Премьер" турнир, конечно, будет освещаться гораздо больше. Мы ведь неслучайно выбрали Австрию. Это футбольная страна, с инфраструктурой нет никаких проблем. Там многие клубы тренируются. И много наших коллег живет (улыбается). Да и вообще в этой стране я впервые подрался на футболе.

Расскажете?

Гавриил Гордеев: Это был чемпионат Европы-2008 в Инсбруке, когда наши играли со шведами. Я просто не сфотографировался с человеком, который меня узнал. Дело как было: я иду, и тут меня сзади хватает какой-то мужик. Я поворачиваюсь, а он мне: "Сфоткайся со мной". Я извинился и сказал, что не могу. Предложил сфотографироваться на стадионе. А он мне: "Ты осёл!" Ну и я, конечно, ответил (смеется).

Вы сказали, что в Австрии много клубов тренируется, в том числе и европейских. Нет идеи кого-то из грандов пригласить на турнир?

Гавриил Гордеев: Такая мысль присутствует, но есть один важный момент. Знаете, в чем заключался один из плюсов турнира в Катаре? Люди смотрели на турнир так, словно это было иностранное событие. А оно было нашим. Ради привлечения дополнительной аудитории можно, конечно, пригласить европейский топ-клуб. Эта мысль понятна с точки зрения маркетинга и коммерции. Но я хочу "прокачивать" отечественный футбол. Многие в такие моменты включают сарказм. Думают, наверное: а зачем все это нужно? Вот пока мы так будем думать, ничего не изменится. Когда некоторые люди начинают мне говорить, что надо ранжировать команды, показывать одних так, а других эдак - я перестаю с ними разговаривать. Мы должны поменять свое отношение к нашему футболу.

Год назад РПЛ как раз провела ребрендинг, активизировалась в плане платного показа нашего футбола. Как изменилось число подписчиков канала "Матч Премьер" за это время?

Гавриил Гордеев: Мы выросли, причем сильно, и у спутниковых и у кабельных операторов. Месячные подписки выросли на 20 процентов по сравнению с прошлым годом. В общем у нас порядка полумиллиона подписчиков. Разумеется, есть определенный спад в межсезонье.

Куда дальше планируете развиваться?

Гавриил Гордеев: Следующая точка роста - это диджитал (трансляции в интернете и на мобильных устройствах - прим. ред.). В новом сезоне будут нововведения для еще большего удобства зрителей. К примеру, единый кабинет, чтобы у пользователя была одна подписка в мобильном приложении "Матч! Клуб", на сайте "Матч Премьер", "Матч ТВ" и Smart TV.

Гавриил Гордеев: Победитель турнира получит 100 тысяч долларов. Но каждый клуб в любом случае выиграет, потому что мы оплачиваем сборы

Проблема, с которой лично мы регулярно сталкиваемся - невозможно смотреть российский футбол в интернете за пределами России, даже если у тебя есть подписка. Как это решать?

Гавриил Гордеев: На мир прав у нас нет. Даже на лучшие моменты матчей, которые мы публикуем в социальных сетях, стоят территориальные ограничения. Дистрибуцией международных прав занимается РПЛ. Мы всячески помогаем и можем это организовать технически.

Появится ли опция отключить комментатора и смотреть футбол с интершумом?

Гавриил Гордеев: В диджитале такую опцию возможно сделать.

Это ведь один из способов привлечь зрителя как раз в интернет, где можно сделать фишки, недоступные на обычном телевизоре. Согласны?

Гавриил Гордеев: В интершуме я не вижу какой-то особой привлекательности для новой аудитории. Это скорее некий дополнительный сервис для фанатов, а не уникальное торговое предложение.

Тогда чем будете завлекать народ?

Гавриил Гордеев: Самое главное не расслабляться от того, какого уровня мы достигли. Это как в футболе, где если кто-то остановился в своем развитии, то падает все ниже и в итоге вылетает. Я могу сколько угодно рассказывать о контенте, который мы будем делать. Подписку не увеличить документальными фильмами, какими-то программами. Ты можешь создавать эксклюзивный продукт, но он лишь помогает трансляциям собственно матчей. Хотя главным нашим достижением по прошлому сезону я считаю как раз то, что люди стали смотреть не просто трансляцию игры от свистка до свистка. У нас выросла доля просмотра того, что происходит до футбола и после. Те же программы "Инсайдеры" и "8-16" становятся цитируемыми. Это классный эксклюзив, за который ты платишь и понимаешь, что больше нигде не увидишь. Такой контент мы будем продолжать делать. Кроме того, есть мысли, как освещать на "Матч Премьер" мировой футбол в формате обзоров, но при этом мы не собираемся транслировать зарубежные матчи на этом канале. В прошлом сезоне была идея поддержать Головина и Черышева. Два раза показали матчи "Монако" и "Валенсии", где они играют, и в этих играх они не вышли на поле. Хотя идея была хорошая (смеется). Мы планируем показывать матчи молодежной сборной и вообще больше внимания уделять юношескому футболу. Еще одна интересная история - матч "Торпедо" - "Шеффилд". Это хотелось бы показать.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"

Расписание турнира

26 июня, среда

19:00 "Ростов" - "Спартак"

27 июня, четверг

19:00 "Краснодар" - ЦСКА

30 июня, воскресенье

14:00 "Краснодар" - "Ростов"

19:00 "Спартак" - ЦСКА

3 июля, среда

19:00 ЦСКА - "Ростов"

4 июля, четверг

19:00 "Спартак" - "Краснодар"