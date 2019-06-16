Стали известны подробности взрыва в Киеве

Мощный взрыв в центре Киева произошел на пересечении улиц Бульварно-Кудрявской и Тургеневской. По официальной версии, причиной инцидента стала утечка газа.

"Следователи провели осмотр места происшествия и установили, что взрыв произошел предположительно от утечки газа в одном из гаражей. Полицейские опрашивают владельца и устанавливают причины взрыва", - говорится в сообщении пресс-службы полиции Киевской области.

Сведений о жертвах и пострадавших не поступало. В результате ЧП кирпичными осколками повредило несколько автомобилей. В соседних домах взрывной волной выбило стекла и двери. Поврежден газопровод и гаражные постройки.

В настоящее время спасатели разбирают завалы. На месте инцидента работают несколько десятков человек. Следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью.