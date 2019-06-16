Тайсон Фьюри нокаутировал Тома Шварца и спел хит Aerosmith

There is absolutely nobody like him. The most entertaining man in sports @tyson_fury #FurySchwarz 😂🎶 pic.twitter.com/2gkKuVE3uL — Top Rank Boxing (@trboxing) 16 июня 2019 г.

Британский экс-чемпион в тяжелом весе Тайсон Фьюри устроил шоу в Лас-Вегасе. Сначала боксер нокаутировал немца Тома Шварца, а затем проявил себя как талантливый певец.

У 25-летнего Шварца в предыдущих 24 боях не было ни одного поражения. Однако Фьюри вырубил соперника уже во втором раунде. После пары нокдаунов из угла немецкого бойца на ринг вылетело полотенце, чтобы судья остановил бой. В итоге был зафиксирован технический нокаут. У Тайсона стало 28 побед при одной ничьей и нуле в графе "поражения".

На этом вечер не закончился. Надо сказать, что шоу-программа началась еще перед боем, когда Фьюри вышел на ринг в шляпе и трусах в цветах американского флага и с надписью на поясе - "цыганский король". Ну а после поединка и интервью Тайсон с чувством спел для супруги Пэрис хит Aerosmith Don’t miss a thing.

Что касается интервью, британец пообещал провести в нынешнем году еще два боя. А в следующем он планирует "охоту" на Деонтея Уайлдера. Напомним, 1 декабря прошлого года эти бойцы уже дрались между собой за чемпионский пояс по версии WBC, которым владеет Уайлдер. Поединок закончился ничейным результатом.