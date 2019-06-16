Трамп предложил мэру Лондона поискать другую работу

Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что Лондону нужен новый градоначальник. Громкому заявлению предшествовала критика. Хозяин Белого дома прокомментировал публикацию британской журналистки Кэти Хопкинс.

В материале говорилось, что в столице Соединенного Королевства менее чем за сутки от рук злоумышленников пострадали трое местных жиетелей, еще три человека в результате нападений скончались.

"Лондону как можно скорее нужен новый мэр. Хан - это настоящая катастрофа, и будет только хуже!" - подчеркнул американский президент. Ранее Трамп называл Садика Хана неудачником, добавляя, что он "плохо работает", и ему стоит "сконцентрировать внимание на преступности в Лондоне".