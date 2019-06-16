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16.06.2019 04:35
Рубрика: В мире

Трамп предрек "небывалый крах" рынку США

Текст: Максим Макарычев
Глава Белого дома Дональд Трамп предрек "небывалый крах" американскому рынку в случае, если он не будет повторно избран президентом США.
Фото: REUTERS/KEVIN LAMARQUE Фото: REUTERS/KEVIN LAMARQUE
Фото: REUTERS/KEVIN LAMARQUE
Фото: AP Photo/J. Scott Applewhite
Конгресс США не оставил попытки провести импичмент Трампу

По оценке экспертов, столь "устрашающее" заявление американского лидера носит явно популистский характер и свидетельствует о том, что Трамп занервничал, узнав о том, что его потенциальный соперник от демократов, бывший вице-президент США Джозеф Байден обходит его в электоральных социологических опросах.

Свой прогноз Трамп, как обычно, обнародовал в Twitter. "Экономика Трампа бьет рекорды, и многие еще впереди, - написал глава Белого дома о себе в привычном стиле в третьем лице. - Тем не менее, если кто-то, кроме меня, победит в 2020 году (я хорошо знаю это соревнование), то будет крах рынков, которого ранее еще не видели!".

Фото: Предоставлено медиакорпорацией Китая.
Заявления об убытках США несостоятельны

"Сделаем Америку великой!", - в пафосном духе заключил Трамп, у которого, бесспорно, есть все основания говорить о подъеме американской экономики за время своего правления. Эти цифры он приводил во время послания "О положении в стране" в феврале этого года.

Данное предупреждение - далеко не первый случай, когда Трамп попытался спрогнозировать экономический спад в случае потери своего президентства. В августе 2018 года он сказал в интервью Bloomberg News: "Если меня когда-либо привлекут к ответственности, я думаю, что рынок рухнет. Я думаю, что все будут очень бедны. Вы увидите цифры, в которые вы не поверите".

Напомним, недавно американские СМИ сообщили о том, что президент США делает до 12 ложных заявлений в день.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Путин: Россия выступает за отказ от торговых войн и боев без правил

В конце мая из доклада швейцарской бизнес-школы IMD стало известно, что США уступили первое место в списке самых конкурентоспособных экономик мира Сингапуру из-за роста цен на топливо, скачков курса доллара, а также из-за ослабления сферы экспорта высоких технологий.

В целом, эксперты Business Insider, комментируя прогноз Трампа о "крахе экономики в США", заявили о том, что он сам вызывает рецессию в стране. Владельцы бизнеса и потребители беспокоятся о грядущем экономическом спаде в результате продолжающихся торговых войн главы Белого дома с Китаем и Мексикой.

Фондовый рынок США действительно вырос примерно на 27% с момента инаугурации президента 20 января 2017 года, но эти выгоды и достижения экономики при Трампе все больше омрачаются опасением начала масштабной торговой войны на фоне тарифных баталий с Китаем, Мексикой и другими странами.

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"Торговая война до сих пор сводила на нет все преимущества налогового стимулирования и, если она будет продолжаться, то действительно может привести к глобальному спаду", - заявил Марко Коланович, глава отдела количественных и производных стратегий JPMorgan.

По мнению эксперта, если этот спад материализуется, то его можно будет назвать "рецессией Трампа", учитывая, что он будет в значительной степени вызван его политикой повышения пошлин на целый ряд импортных товаров. В четверг представители около 600 американских компаний отправили Трампу совместное письмо, в котором говорилось, что повышение тарифов на товары из Китая повредит служащим, которые лишатся рабочих мест, и потребителям.

В пятницу ученые Мичиганского университета обнародовали доклад, в котором отмечается, что индекс потребительских настроений в США в начале месяца снизился до 97,9 со 100 процентов в мае. "Потребители отреагировали снижением перспектив роста национальной экономики и, как следствие, уменьшением ожидаемого роста занятости", - заключил главный экономист в группе исследователей Ричард Кертин.

В мире США Дональд Трамп
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