В польском городе Лодзь завершился чемпионат мира по футболу среди игроков не старше 20 лет. В финальном матче сборная Украины одолела Южную Корею - 3:1.

"Жовто-блакитные" не потерпели на ЧМ ни одного поражения, лишь раз на групповом этапе позволив себе ничью с Нигерией. А в плей-офф команда Александра Петракова последовательно обыграла Панаму (4:1), Колумбию (1:0) и Италию (1:0).

Корейская сборная на пути к финалу выиграла пять встреч подряд. В матчах на вылет она, в свою очередь, переиграла Японию (1:0), Сенегал (3:3, 3:2 - по пенальти) и Эквадор (1:0).

В финале корейцы открыли счет на пятой минуте с пенальти, после чего Супряга забил два мяча, а Цитаишвили на 89-й минуте снял все вопросы. 3:1 в пользу Украины, которая впервые выиграла молодежный чемпионат мира.

Бронзовые медали достались команде Эквадора, которая в дополнительное время одолела Италию - 1:0.