В Японии неизвестный ранил полицейского и забрал у него пистолет

На юго-западе Японии неизвестный напал на полицейского и забрал у него табельное оружие. Инцидент произошел в городе Суйта (префектура Осака).

Как пишет ТАСС со ссылкой на агентство Киодо, 26-летний страж порядка с ножом в груди был найден в 05:40 утра в небольшом опорном пункте, где круглосуточно дежурят сотрудники правоохранительных органов.

Мужчине было нанесено несколько глубоких ножевых ран. Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии. Злоумышленника сейчас разыскивают.

В июне прошлого года похожий случай произошел в городе Тояма. Тогда полицейский получил смертельные раны, а нападавший забрал у стража порядка табельный пистолет. Преступник был убит во время задержания.