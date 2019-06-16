В Кремле призвали трезво оценивать ситуацию вокруг ЧП в Оманском заливе

Нужно дождаться убедительных данных, прежде чем выдвигать обвинения по поводу нападения на нефтяные танкеры в Османском заливе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его его мнению, такие обвинения в адрес Ирана "вряд ли можно принимать во внимание".

"Мы же не забыли пробирки с белым порошком (госсекретарь в США Колин Пауэлл в 2003 показал в СБ ООН как доказательства якобы наличия ОМУ у Ирака, но это не подтвердилось - прим. "РГ"). Мы помним это. И поэтому мы научились быть сдержанными в своих оценках и по-прежнему призываем все-таки трезво оценивать ситуацию и дождаться, когда появятся какие-то убедительные данные", - пояснил Песков в интервью "Россия 1".

Напомним, ранее американские военные распространили видео, где, по их версии, иранские военные снимают неразорвавшуюся мину с пострадавшего в Оманском заливе танкера.