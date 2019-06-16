В Международный день отца в Китае вспоминают историю Си Цзиньпина и его отца Си Чжунсюня

Как говорится в комментарии, Си Цзиньпин преклоняется перед своим отцом "за великие дела на благо партии и народа", которыми тот "никогда не кичился", но всегда был способен показать, как следует работать. В одном из писем, написанных Си Цзиньпином своему отцу, есть строчка, в которой Си Цзиньпин называет его "искренним и чистосердечным", способным научить тому, как вести себя с людьми:

"Ты трудился не покладая рук на благо китайского народа, словно вол на пашне. Это подвигло и меня отдать все свои жизненные силы делу служения народу. Я благодарен Китаю и старшему поколению, воспитавшему меня".

В июне 1960 года представители центральных государственных органов во главе с Си Чжунсюнем собирают урожай пшеницы вместе с членами народной коммуны "Красная звезда", расположенной в пригороде Пекина. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Именно от отца глава Китая Си Цзиньпин унаследовал свою силу духа. В свое время Си Чжунсюнь часто говорил: "Надо смело делать то, что идет на пользу городу". Так поступает и Си Цзиньпин. По словам председателя КНР, стремление народа к прекрасной жизни - "цель нашей усердной работы".

Си Чжунсюнь, оказывая большую поддержку провинции Гуандун в создании специальных экономических зон, внес огромный вклад в то, чтобы Гуандун стала первопроходцем и экспериментальной зоной проведения политики реформ и открытости.

В 2018 году в Китае отметили 40-летие проведения политики реформ и открытости. Это дело, начатое Дэн Сяопином, в настоящее время продолжает Си Цзиньпин. В конце октября 2018 года Си Цзиньпин побывал в провинции Гуандун, где подчеркнул: "Вновь приехав в Шэньчжэнь и Гуандун, мы хотим заявить миру, что Китай никогда не будет медлить на пути реформ и открытости! В ближайшие 40 лет Китай обязательно покажет миру новые впечатляющие достижения!".

Си Чжунсюнь всегда следовал цели "всем сердцем и всеми помыслами служить народу". "Какой бы высокий пост ты ни занимал, не забывай со всем рвением служить народу, думать о простых людях, поддерживать связь с ними и быть близким им", - говорил Си Чжунсюнь.

После 18-го съезда КПК Си Цзиньпин побывал с инспекционной поездкой во многих провинциях и регионах страны, чтобы узнать о жизни простого народа и о том, какие важные шаги сделаны в проведении политики реформ и открытости.

15 апреля 2019 года Си Цзиньпин совершает поездку в Чунцин, чтобы проверить, как обеспечиваются питание и одежда для местных жителей, а также их безопасность, доступ к образованию и здравоохранению. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

При жизни Си Чжунсюнь часто говорил: "Мы должны не только хорошо изучить Китай, но и всерьез изменить его облик, нам необходимо построить лучший и еще более прекрасный Китай".

В свое время Си Чжунсюнь предложил улучшить экологическую ситуацию на северо-западе Китая посредством озеленения. Сегодня по инициативе Си Цзиньпина в стране непрерывно усиливается работа в этой сфере.

"Только преданность первоначальной цели позволит довести начатое дело до конца", - говорит Си Цзиньпин. Под его руководством китайский народ, принимая эстафету отцов, идет по пути к великому возрождению нации.