Такой необычной мессы в соборе Парижской Богоматери никогда еще не было. Совершивший богослужение архиепископ Парижа Мишель Опети был в защитной белой каске. Как и настоятель Нотр-Дама Патрик Шове и еще три десятка приглашенных из числа священнослужителей, сотрудников собора, работников, занятых на его консолидации.

Первая месса состоялась не под центральным сводом, пробитым в трех местах обрушившимся 93-метровым шпилем, а в восточной капелле базилики, чудом не пострадавшей. Изначально богослужение, посвященное празднику освящения алтаря, планировалось провести на площади перед собором, но от этой идеи пришлось отказаться. Как сообщили в столичной мэрии, она пока еще полностью не освобождена от остатков свинца, которым была покрыта сгоревшая крыша Нотр-Дама. Как заявил министр культуры Франк Риестер, особые опасения внушает каменный свод. "Опасность его обрушения пока полностью не устранена", - отметил он.

Тем временем здесь возникла полемика вокруг финансирования работ по восстановлению Нотр-Дама. Как оказалось, всего лишь девять процентов из обещанных пожертвований реально поступили на счета четырех фондов, которые были назначены правительством для этой цели. Если конкретно, то речь идет о 80 миллионах евро из 850 миллионов. Причем это в основном суммы, поступившие от частных лиц, а не от миллиардеров и богатейших концернов, которые сразу после пожара объявили о пожертвованиях. Кто в 100 миллионов евро, а кто и в два раза больше. Однако ни семья Арно и ее группа компаний LVMH, ни инвестфонд промышленника Франсуа Пино Artemis, ни другие местные "мажоры" не раскошелились ни на цент.

Некоторую ясность внесли в министерстве культуры, которое со всех сторон стали одолевать возмущенными вопросами. Так вот, там заявили, что крупные доноры в принципе не отказываются от своих обещаний, но намереваются переводить суммы со многими нулями не единовременно, а траншами, исходя из сметы и по мере реконструкции Нотр-Дама. На укрепление собора потрачено 3,6 миллиона евро из уже полученных 80 миллионов пожертвований.