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16.06.2019 14:20
Рубрика: В мире

В Португалии предложили ввести штрафы за выброшенные на улице окурки

Текст: Юрий Когалов

Депутат португальского парламента от экологической партии "Люди-Животные-Природа" Андре Сильва предлагает штрафовать на 500 евро любого, кто выбросит окурок в неположенном месте, и на 9 тысяч евро - компании и предприятия, связанные с подобным поведением, загрязняющим окружающую среду. По его словам, в стране каждую минуту на землю бросают до 7 тысяч бычков, что крайне негативно сказывается на состоянии природы. Ведь в каждом окурке содержится порядка 4 тысяч химических элементов (от смолы до пестицидов), а разлагаются они очень медленно (от одного до пяти лет).

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Чтобы исправить ситуацию, по мнению автора законопроекта, необходимо регулярно информировать население о том вреде, который наносит природе каждый выброшенный окурок. По его словам, 20 процентов жителей Португалии считают это нормальным и делают бессознательно, по привычке. Сильва предлагает обязать бары, рестораны и другие общественные места установить больше пепельниц, а также убирать близлежащую территорию. Кроме того, депутат просит ввести экологический сбор для табачных компаний, а полученные средства направлять как раз на проведение информационных кампаний.

Предложение депутата в целом уже одобрено парламентом, и теперь детали инициативы должны быть согласованы в специальном комитете. Интересно, что Сильва, хотя и является единственным представителем своей партии в парламенте Португалии, он самостоятельно представил в законодательном органе почти 400 инициатив. Время его выступлений ограничено, поэтому говорит он только по делу и очень быстро. Кстати, благодаря его работе партия "Люди-Животные-Природа" показала самый большой рост поддержки избирателей на минувших выборах в Европарламент (пять процентов вместо одного). И если на национальных выборах партия покажет тот же результат, ее представитель даже сможет войти в правительство Португалии (возможно, именно с этим связана поддержка законопроекта другими политическими силами и даже премьер-министром Антониу Коштой).

Примечательно, что инициатива Сильвы является новой только по своим масштабам, он хочет вывести борьбу с окурками на национальный уровень. Ведь в настоящее время отдельные города уже борются с этой напастью. В Лейрии штраф за выброшенный бычок может составить до 500 евро, в Оэйраше - до 1000 евро, а в Лиссабоне до 15 тысяч. Правда, пока это не помогает, как пишет El Pais, ни один из них не смог ни очистить улицы от окурков, ни собрать с нарушителей по-настоящему серьезную сумму, чтобы потратить ее на исправление ситуации. Проблема заключается в сложности поймать нарушителя за руку, поэтому власти городов стараются следить хотя бы за барами, ресторанами, дискотеками, которые обязаны наводить чистоту в радиусе двух метров вокруг своих помещений.

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