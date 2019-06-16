С 17 июня Минздрав России запускает ежегодную Всероссийскую акцию по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию. Ее цель - проинформировать россиян о проблемах ВИЧ/СПИДа, снизить стигматизацию ВИЧ-положительных граждан и мотивировать людей проходить тесты на ВИЧ.

"Тест на ВИЧ: Экспедиция 2019" начнется сегодня в Севастополе и закончится 5 ноября в Москве. Акция проходит при партнерстве с Горьковским автомобильным заводом (ГАЗ) и является продолжением автопробега 2018 года. Мобильные пункты тестирования - брендированные автомобили белого цвета с широкой красной лентой и надписью "Тест на ВИЧ: Экспедиция" на бортах проедут через 191 город 40 регионов страны.

Пункты тестирования будут делать остановки у железнодорожных и автобусных вокзалов, перед торговыми центрами, в парках и скверах, на территориях учебных заведений. Каждый желающий сможет быстро, анонимно и бесплатно узнать свой ВИЧ-статус и получить необходимую информацию о ВИЧ/СПИДе, в том числе как не заразиться вирусом иммунодефицита и что делать, если он выявлен.

Брендированные автомобили привлекут внимание тех, кто в обычной жизни не задумывается о прохождении тестирования. Отправляясь на работу или учебу, за покупками, в кино или кафе, люди смогут сделать тест на ВИЧ, потратив на это всего 15 минут, отмечают в минздраве. Такое тестирование за уже прошедшие акции прошли миллионы россиян.

В министерстве подчеркивают, что основная цель мероприятия - обратить внимание россиян на проблему распространения ВИЧ/СПИДа, доступно рассказать о заболевании, развеять страхи и необоснованные опасения, чтобы не допускать дискриминацию людей, живущих с ВИЧ. Во время экспедиции пройдут и специализированные образовательные мероприятия, направленные на повышение знаний о проблеме ВИЧ/СПИДа.

Молодежь традиционно более склонна к рискованному поведению и уязвима, поэтому просвещению школьников и студентов уделят особое внимание, в том числе через вовлечение родителей в диалог с ними. В рамках акции минздрав при содействии минпросвещения проведет общешкольные родительские собрания, на которых родители узнают, как общаться со своими детьми по вопросам сохранения здоровья и профилактики ВИЧ-инфекции.

Родители узнают, как общаться с детьми по вопросу профилактики ВИЧ-инфекции

Параллельно в населенных пунктах будут организованы образовательные мероприятия для медицинских работников - им, в частности, объяснят, как доступно донести информацию о ВИЧ до пациентов, расскажут об особенностях дотестового и послетестового консультирования, в том числе, если результат анализа на ВИЧ оказался положительным.

Также к работе по информированию населения в рамках акции будут привлечены общественные и партнерские организации, включая местные сообщества и НКО.